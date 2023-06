Arsenal dio el golpe y le ganó a Boca

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Boca Juniors fue sorprendido anoche por Arsenal al caer derrotado como visitante por 1 a 0, en el partido correspondiente a la decimonovena fecha del la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El único gol del encuentro fue de Joaquín Pombo para el local, a los 24 minutos del primer tiempo.

El conjunto de la Ribera terminó con diez jugadores por la expulsión de Marcelo Weigandt, a los 6 minutos del complemento.

Con este resultado, Boca quedó con 27 puntos y en la novena posición, mientras que Arsenal suma 17 puntos, aún complicado en la zona baja, a dos de Unión, ultimo en la tabla.

Por la fecha 20, el elenco auriazul recibirá a Lanús el próximo sábado 10 de junio desde las 20:00 y el mismo día, Arsenal visitará a Talleres de Córdoba desde las 21:30.



EMPATE EN JUNÍN



Sarmiento y Newell`s empataron en Junín 0 a 0, un resultado que le sirvió un poco más al anfitrión para alejarse de los puestos de descenso. Con este resultado, el elenco bonaerense quedó con 25 puntos y se posiciona duodécimo, mientras que el "Leproso" se ubicó décimo en la tabla con 27 puntos, pero con la cabeza en la Copa Sudamericana, ya que irá por la clasificación en el primer lugar de su zona cuando visite al Santos en Brasil.



JUEGAN HOY



La fecha continuará este viernes con los siguientes encuentros: 19hs Estudiantes vs Barracas Central, 21.30hs Tigre vs Talleres, 21.30hs Argentinos vs Platense.



PRINCIPALES POSICIONES



River 41, puntos; San Lorenzo 35; Talleres 34; Estudiantes 32; Defensa 30; Central 30; Lanús 29; Belgrano 28; Boca 27; Newell's 27.