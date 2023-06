El Clausura arrancó con triunfo del León y empate de Atlético y Quilmes

En la noche de ayer y con la disputa de tres adelantos se puso en marcha el torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En el estadio Agustín Giuliani, donde 9 de Julio hizo las veces de local, derrotó 3-0 a Argentino de Vila con goles de Facundo Espíndola (12m PT), Augusto Baldasarre (39m ST) y el primero, a los 5m PT, fue en contra de un defensor de Vila. En Reserva ganó el León 1 a 0.

En el predio del Autódromo, Atlético de Rafaela y Argentino Quilmes repartieron puntos en un 0 a 0. Cuando se jugaban 47 del complemento el arquero celeste, Bergia, le contuvo un penal a Juani Weissen. Las emociones estuvieron en la Reserva, que ganó la Crema 3-0.

En San Vicente, Unión superó 1-0 a Brown gracias al tanto de Francisco Ibáñez, al minuto de juego. En reserva fue 2-1 para lo de Sunchales.



Viernes 02/06: 21.30hs Sportivo Norte vs Argentino de Humberto (Guillermo Vacarone).



Domingo 04/06: 15.30hs Deportivo Ramona vs Ben Hur, Florida de Clucellas vs Peñarol, Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao, Libertad vs Atlético María Juana; 16.00hs Ferrocarril del Estado vs Deportivo Josefina.