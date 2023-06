Estados Unidos: Biden se cayó en un acto de la Fuerza Aérea

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó ayer en un acto que encabezó en Colorado, durante una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea de su país. Tras dar un discurso y entregar el último diploma a los cadetes en el estadio Falcon, el mandatario giró hacia su izquierda, se tropezó y cayó al piso aparatosamente, en medio del estupor de los presentes.

Ben LaBolt, a cargo de la oficina de comunicación de la Casa Blanca, expresó en redes sociales que Biden "está bien", y agregó que "había un saco de arena en el escenario".

Biden, de 80 años, intentó incorporarse por su cuenta, pero pudo levantarse con la ayuda de los integrantes del servicio secreto, quienes habitualmente lo custodian en todas sus actividades. Luego del incidente el mandatario estadounidense se sentó para recuperarse y en un primer momento se desconocía si la caída le causó alguna herida.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo más tarde a los periodistas que el mandatario se encuentra "totalmente bien" y que subió al avión presidencial Air Force One, que lo lleva de vuelta a la capital, con "una gran sonrisa".

No es la primera vez que Biden, que se presenta a la reelección en los comicios de 2024, se cae en público. En marzo de 2021, meses después de llegar a la Presidencia, tropezó tres veces hasta caer al subir las escaleras del avión presidencial, el Air Force One, que lo llevaba de visita a la ciudad de Atlanta.

Y en junio de 2022, se cayó al suelo durante un paseo en bicicleta cerca de la playa en el estado de Delaware, donde estaba pasando el fin de semana con su esposa, Jill Biden.

Durante su discurso en Colorado, Biden remarcó la postura de su país para reunir al bloque occidental y apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia; además, se refirió a otros temas de actualidad, como el cambio climático y los alcances de la inteligencia artificial. (NA-Reuters)