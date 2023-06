Locura y realidad: proyecto propone crear un seguro multirriesgo financiado con retenciones

Un proyecto de ley que dispone la creación de un Seguro Multirriesgo Agropecuario a costa de financiarse con las retenciones, generó el rechazo absoluto de la Sociedad Rural de Rosario, que apuntó fuerte contra los diputados que firmaron el documento: Carlos Gutiérrez, Alejandro “Topo” Rodríguez y Mónica Fein.

Para la dirigencia rural, la sorpresa es grande teniendo en cuenta que, sin entrar en cuestiones de política partidaria, los legisladores representan a tres provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que basan fundamentalmente su economía en la producción agropecuaria.

“Bien sabido es que las instituciones gremiales vinculadas a dicha producción, así como los productores en general, vienen sosteniendo desde hace años la necesidad de eliminar los derechos de exportación, llamados comúnmente retenciones. Este mecanismo no es utilizado por otros países, incluyendo los limítrofes. En tantos años de vigencia de forma concreta no ha disminuido la pobreza en nuestro país, sino que lamentablemente se ha incrementado con consecuencias sociales, sanitarias y culturales”, expresaron desde la entidad que preside María Soledad Aramendi

Queda claro que la idea de financiar un seguro multirriesgo con un porcentaje de las retenciones, supone un gran desconocimiento de la realidad, no sólo del principal sector aportante de exportaciones sino también de su impacto en la economía de cada provincia incluyendo toda su amplia cadena de suministros, logística, maquinaria vinculada, recursos humanos. “Los derechos de exportación quitan eficiencia y rentabilidad a todas estas actividades coartando sus posibilidades de crecimiento”, afirmó la rural rosarina en un comunicado contundente.

De todas maneras, los ruralistas aclararon que no se pone en duda la importancia del acceso a amplias coberturas tendientes a proteger a los productores y resguardar la regularidad de sus actividades imprescindibles ante siniestros derivados de viento, helada, granizo (y granizo con incendio), exceso de lluvia e inundación, altas temperaturas y sequía, o bien factores de origen biológico susceptibles de ser controlados por productos comerciales como resalta el proyecto. “Los seguros garantizan la continuidad de las actividades para el funcionamiento del país y deben tomarse ejemplos eficientes en el mundo para su elaboración”, remarcaron

Pero, independientemente de ello, la Sociedad Rural de Rosario manifestó su rechazo por considerar al proyecto “inconducente” y exigió a los legisladores que promuevan la quita de los derechos de exportación que gravan la actividad del sector agropecuario”.



LA DEFENSA DE RODRÍGUEZ

Alejandro “Topo” Rodríguez, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Consenso Federal, salió al cruce de las críticas ruralistas. "Es respetable esa opinión y la de todos quienes se expresen, pero en este caso, es evidente que no leyeron el proyecto, porque en el mismo se plantea llegar a retenciones cero”, indicó al medio “Agro con vos”.

El Seguro Multirriesgo Agropecuario (SMA), estaría "destinado al sostenimiento de las capacidades productivas de productores agrícolas y ganaderos, frente a los perjuicios o daños causados por el clima o derivados de factores sanitarios".

En el Artículo 2 del proyecto se indica que se crearía un "Fondo Multirriesgo Agropecuario (FMA) como factor equilibrador y garantizador del SMA" y que, ese Fondo, "se integrará, anualmente, con el 10% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación del Complejo Soja, más los recursos que a tal efecto se asignen en la Ley de Presupuesto Nacional”.

Lo que Rodríguez argumenta en su defensa, es que “en la medida que disminuya gradualmente el porcentaje de derechos de exportación hasta llegar a cero, se incrementarán proporcionalmente las partidas presupuestarias para financiar el Fondo".

Es decir, se arrancaría con una financiación compartida entre retenciones y el Presupuesto Nacional, hasta que los derechos de exportación sean cero y el 100% del seguro se sostenga con el presupuesto.