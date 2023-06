Los Graduados en Ciencias Económicas festejan hoy su Día

Los profesionales de Ciencias Económicas celebran hoy su Día en pleno vértigo que impone, puntualmente para los contadores, la liquidación del impuesto a las Ganancias cuyos vencimientos operan desde la semana que viene según el cronograma de la AFIP. De todos modos, grupos de graduados acordaron reuniones por aquí y por allá para al menos brindar esta noche por una profesión "atrapante" que asume "desafíos dinámicos en contextos cambiantes", una frase que sintetiza con mínima elegancia lo que es trabajar en un país imprevisible, inestable, con inflación y reglas de juego que se modifican en forma permanente. Incertidumbre total.

Lo cierto es que cada 2 de junio se celebra el “Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas”, en conmemoración del nombramiento de Manuel Belgrano como primer secretario del Consulado de Comercio, hecho ocurrido un día como hoy del año 1794. La fecha se instauró en el año 1980 por decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

En Rafaela, la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino (AGCECOS) se conformó en el año 2005 con el "el objetivo principal de mancomunar esfuerzos y valorizar la actuación profesional en los distintos ámbitos, promover la actualización y capacitación permanente, propiciar la camaradería entre sus asociados, difundir normas de ética profesional e interactuar con los poderes públicos y otras instituciones privadas para alcanzar una presencia institucional activa en la problemática de la región".

Con sede en Cervantes 54 y un moderno salón de usos múltiples en la esquina de Moreno y Cervantes, la entidad está estrechamente vinculada al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Cámara 1, que regula la actividad de los matriculados.

En este nuevo Día del Graduado y Graduada en Ciencias Económicas, el presidente de AGCECOS, CPN Juan Ignacio Bastia, analizó la actualidad de la profesión, la digitalización, el impacto de la inteligencia artificial, los impuestos y la capacitación.

-La economía argentina está atravesada por la inflación que impacta en el día a día de todos, desde una familia, hasta un comercio, una pyme o una gran empresa. Y los profesionales en Ciencias Económicas quedan en el medio de esta situación. ¿Cómo es trabajar en este escenario?

-Hoy trabajar en ese escenario es realmente complicado tanto para el contador que se dedica específicamente a tareas de contabilidad y auditoría; como para aquel que se dedica a impuestos o a la liquidación de haberes, por considerar tres tipos de especialidades muy comunes en la profesión. Respecto de las normas contables y de auditoría, la emisión de balances certificados implica la obligatoriedad de efectuar el ajuste por inflación contable. Esto hace más difícil no solo la tarea profesional de confeccionar los estados contables, sino que también agrega dificultades al respecto para usuario de dicha información, quien debe aprender a interpretar las cifras ajustadas para la correcta toma de decisiones. Cabe destacar que el ajuste por inflación impositivo retomó vigencia con la reforma tributaria que comenzó a regir en el año 2018. Esto implica gran cantidad de nuevos desafíos en lo que respecta a la determinación del impuesto en sí, interpretación de las normas, etc. Y, finalmente, todo aquel que se dedica a la materia de liquidación de sueldos y seguridad social, sufre los constantes cambios en las escalas salariales de todos los gremios, lo que obliga a la permanente actualización.

-La labor de los graduados hace rato que se trasladó del papel a la computadora. ¿Cómo se llevan con el mundo digital?

-Es una de las profesiones que más rápido y mejor se ha adaptado al mundo digital. En la actualidad, y desde hace muchos años, todas las presentaciones se realizan a través de medios electrónicos. Nuestro Consejo Profesional ha implementado la firma digital hace ya bastante tiempo, de modo que la certificación de estados contables, manifestaciones de bienes y demás informes de uso común por parte de las empresas ya han prescindido del soporte papel para su emisión.

-¿La irrupción a toda máquina de la Inteligencia Artificial puede afectar la forma en la que desarrollan sus actividades?

-Parecería ser que los una de las actividades que van a estar más afectadas por la inteligencia artificial son las relacionadas con la contabilidad y los impuestos. Hasta ahora ese desarrollo se encuentra lejos de poder reemplazar al profesional. No obstante no descartamos que en algún momento no tan lejano eso pueda ocurrir, no sólo con nuestra profesión, sino con varias profesiones. Entendemos que en el futuro lo que va a cambiar es el ejercicio de la profesión, lo cual representa nuevos desafíos de adaptación al entorno digital.

-La AFIP parece cambiar todo el tiempo las reglas de juego para rendir impuestos. ¿Cuál es la mirada al respecto?

-La política tributaria es una de las herramientas que tienen los estados para influir decisivamente en la vida económica ya sea de los países, las provincias o los municipios. El cambio de reglas es lo permanente en nuestra profesión. Lamentablemente lo que no hemos logrado es que ese cambio de reglas se dé con la antelación suficiente que permita por un lado, conocer e implementar la normativa; y por otro, ajustar los procesos para cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales. Desde nuestros consejos profesionales tenemos puentes de comunicación con los distintos organismos fiscales a efectos de poder transmitir estas inquietudes y, de ese modo, procurar una mejor interacción estado-profesional-contribuyente.

-La capacitación es clave para los graduados. AGCECOS apuesta siempre para dar respuestas a las demandas de los asociados.

-AGCECOS viene desarrollando permanentemente actividades de capacitación. Esto se realiza en forma coordinada con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Asociación de Graduados del Norte Santafesino y el Colegio de Graduados. Para conocer nuestra agenda completa los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Aprovecho esta oportunidad para enviar un afectuoso saludo a todos los profesionales en Ciencias Económicas, en especial a los asociados a nuestra entidad y a quienes comparten la tarea de la conducción en la Comisión Directiva.