Comienza el Oficial de la ARB

Este viernes se pondrá en marcha el torneo Oficial de Primera División que es organizado por la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

El último campeón del Súper 4, el Deportivo Libertad de Sunchales, comenzará jugando de local y recibirá a Peñarol. En nuestra ciudad habrá acción en el Elías David y el Coliseo del Sur.

A continuación, todo el programa de partidos para este primer capítulo con todos los encuentros iniciando a las 21.30hs:



Argentino Quilmes vs 9 de Julio (Gonzalo Ponce y Ariel Aicardi), Ben Hur vs Independiente (Brian Padilla y Norberto Perg), Libertad de Sunchales vs Peñarol (Fernando Capolungo y Mariano Benvenuto), Unión de Sunchales vs 9 de Julio (Marcos Macagno y Maximiliano Merlo).



LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL



Instituto, actual campeón, recibirá este viernes en Córdoba a Boca en lo que será el quinto punto de la semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en la búsqueda del pasaje a la definición contra Quimsa de Santiago del Estero. El encuentro se jugará desde las 19.00 en el estadio Ángel Sandrín y con transmisión de TyC Sports.