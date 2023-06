Dengue: continúan bajando los casos en Rafaela y en la provincia

El número de casos de dengue en la provincia de Santa Fe bajó esta semana un 17% respecto de la anterior, al contabilizarse 498 nuevos pacientes en la provincia, lo que da un total desde el inicio de la epidemia de 20.276, informó el Ministerio de Salud de Santa Fe en su habitual reporte epidemiológico de todos los jueves. De esta forma, la tendencia a la baja continuó como en las semanas precedentes. Los mismos corresponden a pacientes con residencia en los departamentos General Obligado (10.035), Rosario (4.217), San Cristóbal (1.796), Castellanos (1.750), La Capital (1.178), 9 de Julio (451), Las Colonias (166), San Lorenzo (108), San Javier (107), Vera (111), Caseros (80), San Martín (101), General López (34), Belgrano (29), San Justo (34), San Jerónimo (39), Iriondo (19), Constitución (9), Garay (12).

Cabe señalar que en el territorio santafesino se produjeron 10 muertes por dengue en lo que va del año (una en nuestra ciudad), aunque las dos últimas informadas corresponden al reporte epidemiológico difundido el 11 de mayo.

Mientras tanto, en Rafaela son 1.497 los contagios de dengue confirmados hasta el momento, de acuerdo a la información suministrada por las autoridades sanitarias locales. O sea que en la última semana se registraron tan sólo 15 nuevos contagios, ya que hasta el miércoles pasado había un total de 1.482 contagios, con lo cuál en la ciudad también continúan disminuyendo los casos, tal cual viene sucediendo a nivel provincial. Además, en Sunchales son 138 los casos de dengue hasta el día de la fecha, en María Juana 34, en San Vicente 27, en Frontera 19 y en Bella Italia 12, entre las localidades más afectadas del departamento.



CHIKUNGUNYA

En tanto, que en lo que va del año se confirmaron 147 casos de fiebre chikungunya en personas con residencia en la Provincia. De ese total, son 14 los casos confirmados en la ciudad de Santa Fe.



RECOMENDACIONES

Las personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede tener dengue, se recomienda: Consultar precozmente y no automedicarse. Colocarse repelente cada 4 a 6 horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio.



SITUACIÓN NACIONAL

Por su parte, a nivel nacional, en lo que va de la temporada 22/23, se registran 106.672 casos de dengue, 99.456 sin antecedentes de viaje, 5.937 en investigación y 1.279 importados. Los casos acumulados hasta el momento en la presente temporada están por encima de los registrados en 2016 (60%) y 2020 (70%). La circulación viral autóctona de dengue se ha identificado en 17 jurisdicciones, y hasta la semana 20, son 59 los casos fallecidos por esta enfermedad.

En lo que refiere a fiebre chikungunya, hasta el momento se registran 1.993 casos de los cuales 1.336 no tienen antecedente de viajes, 340 se encuentran en investigación y 317 adquirieron la enfermedad en el exterior. La circulación de este virus se ha confirmado en diferentes localidades de 9 jurisdicciones, con mayor número de casos en Buenos Aires, C.A.B.A., Córdoba y Santa Fe.



POLÉMICA EN LA LEGISLATURA

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, asistió este miércoles a la Legislatura luego de ser citada por la Cámara de Diputados para que brinde información sobre el sistema de salud y la situación epidemiológica en torno al último brote de dengue que tiene como epicentro a la provincia. En el encuentro con los legisladores, la titular de la cartera sanitaria dio un informe detallado con los datos duros y estadísticas de la enfermedad y defendió las estrategias utilizadas para contener el virus. Sin embargo, desde la oposición resaltaron que la provincia está por encima de la media de infectados en el país y aseguraron que las inversiones realizadas en materia de prevención no fueron suficientes.

"Nosotros hicimos la presentación de todo lo ocurrido. Es un caso particular, porque el tema dengue no es solo en Santa Fe, es en el país y es en la región, y tiene que ver con el cambio climático y una serie de temáticas generales. Esto no pasó en Santa Fe únicamente, está dentro de un contexto. Dimos los números, los datos, las estadísticas, y explicamos en todo lo que se está trabajando y se trabajó", indicó Martorano en diálogo con los medios.

A su vez, también se refirió a las acciones a futuro en torno al dengue: "Tomamos el dengue como una enfermedad endémica, a partir de junio a diciembre, con todo un trabajo, porque hicimos una estratificación de riesgo, jerarquizamos localidades en las que vamos a hacer fuertemente trabajos de educación y capacitación. Pensando justamente en el verano que se viene, qué es lo que se puede hacer con mayor anticipación. Lo que se puede hacer primero es conocer qué localidades son las más expuestas, trabajar en educación, trabajar con los intendentes, trabajar con los presidentes comunales".

Según lo publicado por Aire de Santa Fe, la ministra negó que la provincia de Santa Fe esté por encima de la media nacional en cuanto a la cantidad de personas infectadas de dengue, y aclaró que "una cosa son los números absolutos, y luego es la tasa cada 100.000 habitantes. Cuando vamos a ver tasas cada 100.000 habitantes, primero está Tucumán, tenemos Salta, tenemos Jujuy, tenemos Santiago del Estero, luego viene Santa Fe muy pegadito con Caba". Sobre los cuestionamientos de los legisladores por una falta de información disponible en cuanto al brote de dengue, Martorano destacó que hay "un boletín epidemiológico que se publica todas las semanas, que es accesible y público".

Por su parte, la diputada provincial por el Partido Socialista, Clara García, también habló sobre la reunión con la ministra de Salud y dijo que las explicaciones brindadas por Martorano y su equipo "carecen de escala", ya que "las inversiones que se hicieron en prevención, equipamiento, repelente público, capacitación y atención, no alcanzaron". "Santa Fe tiene 20.000 personas enfermas sobre poco más de 100.000 de todo el país. Es decir, tenemos el 20% de los enfermos del país, cuando, en realidad, nuestra población no llega al 8%. Quiere decir que, proporcionalmente, tenemos casi tres veces más enfermos de dengue que la media del país", subrayó la legisladora. García consideró que la situación epidemiológica respecto al dengue en la provincia de Santa Fe se debe a la "falta de inversión y de presupuesto", y que también es escasa la información en torno a estos ítems. "En todo el año 2023 no hay nada publicado sobre cuáles fueron las inversiones en infraestructura en hospitales, centros de salud, equipamientos... y si contamos los tres años anteriores, computados a valor actual, suman tanto como el 2019, el último año de nuestra gestión", subrayó en referencia al último año de mandato de Miguel Lifschitz como gobernador de Santa Fe.