El Banco Central obligará a las provincias a usar dólares propios para pagar deudas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evalúa una nueva norma que aplicará a las deudas que provincias y municipios hayan tomado en dólares y enfrenten vencimientos este año los criterios restrictivos que ya rigen para la cancelación de las deudas emitidas vía Obligaciones Negociables (ON) por parte de las empresas.

La medida se aprobaría hoy en la reunión de Directorio del organismo. La normativa dispondrá que esas administraciones tendrán acceso al mercado cambiario oficial para comprar con pesos hasta el 40% de los dólares que necesiten para hacer frente a esas obligaciones lo que, en los hechos, supone que deberán cancelar el 60% restante al menos en lo que queda del presente año con tenencias propias, financiamiento o a través de la renegociación de plazos con sus acreedores, para no incurrir en incumplimientos.

Esta iniciativa surge en momentos en los que las reservas llegaron a un nivel crítico, en un contexto político y económico desafiante para el Gobierno. Las cifras oficiales muestran que, en el primer trimestre del año, las empresas públicas (Aysa e YPF) y las provincias (principalmente Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) le exigieron al BCRA US$ 1.120 millones para la cancelación deudas, cifra equivalente al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.

Aunque la liquidación del agro, a través del "dólar soja 3" le permitió al BCRA recomprar unos US$ 1.400 millones, no logró revertir las reservas negativas netas que tiene desde hace más de dos meses. El objetivo del BCRA es frenar la sangría de divisas extendiendo a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en dólares.



NIVEL DE RESERVAS PREOCUPA

AL MERCADO INTERNACIONAL

El nivel crítico de reservas en el BCRA genera preocupación en el mercado financiero, sobre todo porque en esta época del año la entidad suele fortalecer su tenencia de dólares con las liquidaciones del agro. Esta situación es considerada insostenible por algunos de los principales bancos de inversión del exterior, que prevén una devaluación brusca para fin de año, según los informes que escriben para sus clientes.

"Las reservas son críticamente bajas, acercándose a US$ 1.000 millones. Los riesgos son los más elevados desde que (Sergio) Massa asumió el Ministerio de Economía. Vemos un tipo de cambio de $485 para fines de 2023", señaló el Bank of America, uno de los más importantes de Estados Unidos.

La entidad proyecta un tipo de cambio oficial promedio de 258 pesos en este segundo trimestre del año, $320 en el tercer trimestre, 485 pesos para fin de año y 620 pesos en los primeros meses de 2024. En tanto, para fines del año próximo el dólar oficial alcanzaría 1.094 pesos, lo que pone de manifiesto un salto brusco en la cotización.

El dólar blue, en tanto, llegaría a $850 en diciembre próximo, según las estimaciones del banco. En su último informe, la entidad remarca que "la situación cambiaria es crítica" debido a la sequía, y advierte que la inflación sigue subiendo. "La situación cambiaria es extremadamente desafiante en medio de una severa sequía y con reservas netas de divisas que se vuelven negativas. La sequía puede reducir alrededor de 20.000 dólares millones las exportaciones este año", escribió el analista uruguayo Sebastián Rondeau, que agregó: "La presión cambiaria se ve exacerbada por una moneda oficial sobrevaluada y la incertidumbre electoral".

El reporte también analiza el nivel de inflación en el país. Destaca que ya se acerca al 110 por ciento interanual, lo que obligó al Banco Central a subir la tasa de interés al 97 por ciento nominal. "Elevamos el pronóstico de inflación a 130% en 2023 (desde 120%), con riesgos al alza, en medio de presiones cambiarias", expresó.

Asimismo, señaló que la devaluación de la moneda que hace el BCRA está por debajo de la inflación (en alrededor de 7 por ciento), "lo que exacerba la demanda de dólares". Asimismo, el informe advierte que se están desacelerando el nivel de actividad y las importaciones, debido a las restricciones de suministro de dólares.

"Esperamos una profunda recesión del PBI del 2,5% este año. El Gobierno ha realizado más restricciones a la importación. La ronda tres del dólar preferencial temporal para las exportaciones de soja a 300 pesos estuvo por debajo de las expectativas en medio de la incertidumbre política y los desequilibrios macro", describen.

El Banco Central, por otro lado, analiza la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "El FMI solicitó medidas adicionales para compensar los retrocesos en los objetivos y el impacto de la sequía. El Gobierno quiere tener algún poder de intervención cambiaria, algo limitado por el programa. Pero, aun así, es probable que la Argentina tenga que tomar medidas fiscales y cambiarias más restrictivas (acelerando los recortes de los subsidios a la energía y limitando el alcance de la moratoria de las jubilaciones)", indicó.

En este sentido, el banco estima que la sequía puede reducir los ingresos del Gobierno en un 1 por ciento del PBI este año y destaca que "la presión sobre el gasto social en año electoral es un riesgo (el Gobierno sigue dando bonos)". Por lo tanto, espera para este año un déficit primario de 3,5 por ciento del producto.

El informe, finalmente, concluyó con un análisis político: "Es probable que en 2024 se produzca un cambio de régimen político con un programa de estabilización que incluya algunas reformas estructurales, dados los desequilibrios persistentes y las distorsiones de precios. Esperaríamos un nuevo programa del FMI más ambicioso en 2024, con una consolidación fiscal más rápida y una corrección monetaria significativa necesaria para comenzar a levantar los controles de importación y capital".

"Pero las políticas de ajuste no serán fáciles dada la magnitud de las distorsiones y el alto nivel de pobreza. Los proyectos de infraestructura y la alta productividad en yacimientos no convencionales podrían incrementar las exportaciones netas de energía en los próximos años, apoyando el plan de estabilización", cerró. (NA)