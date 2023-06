El dólar blue terminó el mes en descenso y cerró a $490

El dólar blue concluyó mayo con una nueva caída y cerró a $490 en la punta vendedora, mientras que entre las cotizaciones financieras el Contado con Liquidación desaceleró su descenso y se ubicó por debajo del MEP. El dólar paralelo cayó $3 y cotizó a $490 para la venta y $485 para la compra, y la brecha con el oficial se ubicó en 104,6%, el valor mínimo de las últimas seis semanas.

Durante abril el billete marginal trepó $74, o un 18,73%, y en que mayo bajó 13,6 por ciento. En lo que va del año el dólar blue acumula una suba de $147, después de cerrar el 2022 en $346.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar Contado con Liquidación desaceleró y se ubica por debajo del MEP, que subió por segunda jornada consecutiva, pero achicó la brecha con el blue. En la bolsa porteña, el dólar contado con liquidación bajó $7,35 hasta los $455,7, y el spread con el oficial cayó al 90,3%.

El MEP o dólar Bolsa subió casi tres pesos a $465,2 y la brecha con el oficial se ubicó en 94,3%. El Banco Central (BCRA) finalizó la última rueda del mes con compras por US$ 451 millones en el mercado de cambios y terminó mayo con un saldo neto por alrededor de US$ 852 millones.

En las cotizaciones vinculadas al turismo exterior el dólar Qatar avanzó hasta los $ 500,6 y se ubica por encima del blue, mientras que el turista o tarjeta se vendió a $438,1. El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva avanzó hasta los $ 413,0 y el mayorista, que regula directamente el BCRA, avanza $0,65 (0,27%) a $239,50.

Entre los bancos privados el promedio del dólar sin impuestos fue de $248,3, mientras que en el Banco Nación el billete verde cerró mayo en $249.



CAMPO LIQUIDÓ MÁS

DE US$ 5.000 MILLONES

A pesar de los pronósticos pesimistas, la liquidación de divisas por el nuevo dólar soja 3 superó finalmente los US$ 5.000 millones. Así lo informó el Banco Central, que este miércoles, en la última jornada del dólar a $300, compró US$ 451 millones en el mercado de cambios.

En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el BCRA y le permitieron acumular US$ 850 millones. A través del nuevo dólar soja, se registraron operaciones por US$ 1.052,4 millones y el acumulado de esta tercera edición edición alcanzó los US$ 5.086 millones.

El alcance de esta tercera edición del Dólar soja superó a la segunda etapa, que había acumulado US$ 3.036 millones y se ubicó por debajo de la primera que sumó US$ 7.580 millones. Establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para las exportaciones del complejo sojero.

El resultado final se conocerá este viernes, ya que el período para la liquidación de divisas será el próximo 2 de junio, porque se puede liquidar hasta dos días después del cierre.

La comercialización del grano comenzó a mediados de abril a un ritmo lento, pero en las últimas semanas el volumen de negocios creció de la mano de una mejora en los precios internacionales, con picos de comercialización diaria de 590.000 toneladas. También cerraron las compras en el marco del PIE de girasol, cebada forrajera y sorgo, aunque el período para ingresar las divisas se extenderá hasta el 31 de agosto, como así también sucederá con las economías regionales.



EL DÓLAR TURISMO

SUPERÓ LOS $ 500

Tras la devaluación diaria del dólar oficial, la cotización del dólar para turismo por gastos mayores a los US$ 300 superó lo $ 500 y cotiza a $ 500,70. El valor del dólar para el pago de prestadores externos está dividido en dos tramos: el Turista para gastos por debajo de los US$ 300 dólares y el denominado Qatar para imputaciones por encima de ese monto. El valor para cada tramo depende del nivel de impuestos que se le aplica.

Tras la devaluación de 0,22% que sufrió hoy el dólar oficial que lo ubicó en $ 250,35, el dólar Qatar superó la barrera de los $ 500. Diferente es el caso del dólar Turista que quedó en $ 438,11.

El dólar Turista se calcula sumando a la cotización oficial un 30% correspondiente al Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) más un 45% como adelanto del impuesto a las Ganancias. Esta cotización aplica cuando los consumos son menores a los US$ 300 mensuales y comprende: compra de billetes o divisas extranjeras -incluidos cheques de viajero- con el propósito de ahorrar; pago de productos o servicios en el exterior o dentro del país mediante plataformas digitales de streaming como por ejemplo Spotify o Netflix; pago de servicios prestados por personas que no residen en Argentina; compra de servicios en el exterior a través de agencias de viajes de Argentina; compra de pasajes terrestres, aéreos o acuáticos al exterior en la medida en que para su pago se acceda al mercado único y libre de cambio con el fin de adquirir más divisas.

En tanto, el dólar Qatar se aplica cuando los gastos superan los US$ 30 y se calcula sumando a la cotización oficial el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), el 45% como adelanto de Ganancias y una percepción extra del 25% a cuenta de Bienes Personales. Los alcances son similares al dólar Turista. (NA)