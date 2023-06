Autorizan la venta libre de "la píldora del día después"

El Ministerio de Salud de la Nación autorizó la venta libre del método de anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), "la píldora del día después", en todas las farmacias del país. Esta medida también abarca una actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

La medida fue reglamentada por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con la idea de reforzar las políticas públicas sanitarias de las Leyes Nacionales 27.610 y la 25.673.

Desde hace tiempo se informa que la pastilla del día después o AHE es de suma importancia y tiene una efectividad del 90% si se toma durante las primeras 12 horas luego de una relación sexual sin protección. "No solo son un avance en el plano simbólico, sino que, además, son herramientas concretas para implementar las leyes en espacios donde surgen dificultades", destacó Carla Vizzotti.

Con respecto a las actualizaciones, hubo cuatro cambios importantes. El primero es que se elimine la criminalización del aborto y se aborde desde una política sanitaria. A su vez reconoce que el personal médico de todas las especialidades puedan participar en el proceso de acceso a abortos seguros y por último se proponen eliminar todos los requisitos que no resulten clínicamente necesarios para la seguridad de la práctica del aborto.

La medida fue anunciada este martesd por la titular del Ministerio de Salud de La Nación, Carla Vizzotti, quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 1062/2023, publicada en el Boletín Oficial.

En sus considerandos, la resolución indica que "el acceso a la anticoncepción en todas sus formas se enmarca en los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos como derechos humanos básicos".

Además, puntualiza que que "el Estado se ha comprometido con la disminución de los embarazos no intencionales".

Por otro lado, se remarca que "toda persona en edad fértil debe tener acceso oportuno y sin restricciones normativas a la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) sabiendo que esta es la última oportunidad de anticoncepción luego de una relación sexual".

En ese plano, se otorga "la condición de expendio de venta libre para todas las especialidades medicinales registradas en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que contengan Levonorgestrel 1.5 mg".

La llamada "píldora del día después" se toma luego de una relación sexual sin protección, ya sea porque no se usó o porque se produjo un fallo. Se considera de emergencia porque es la última opción para evitar un embarazo, aunque no protege del VIH/Sida, ni de otras enfermedades de transmisión sexual, por lo que siempre se recomienda el uso de preservativos o campo de látex.

El Ministerio de Salud señala que la "píldora del día después" es un "respaldo de urgencia y seguro" con "más del 90 por ciento de efectividad "si se toma durante las primeras 12 horas luego de una relación sexual sin protección, o si falló el anticonceptivo o se usó de modo inadecuado, si se salió o rompió el preservativo, o luego de una relación sexual forzada".

También se puede tomar hasta cinco días después de la relación sexual sin protección, aunque disminuye su efectividad. (NA)