Buscan potenciar la industria de bienes de capital santafesina

El gobernador Omar Perotti; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; y el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci; presentaron este miércoles dos nuevas herramientas destinadas a potenciar a los fabricantes de bienes de capital y fortalecer al sector agroindustrial.

En el acto, realizado en la planta de la firma Búfalo de la ciudad de Las Parejas, se anunció la nueva convocatoria del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (Prodepro), destinado a sectores como la agricultura de precisión y agropartes. Asimismo, se presentó el nuevo régimen de Bienes de Capital 4.0, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las empresas locales, promover la competitividad y la innovación, y alentar la diversificación de la estructura productiva.

En la oportunidad, el gobernador agradeció que la presentación se realice en Las Parejas: “Son señales importantes a marcar, de reconocimiento a un sector que ha dado muestras claras de crecimiento, de fortaleza, de saber enfrentar momentos difíciles, de buscar siempre alternativas para crecer”. A continuación, destacó que “la industria es federal, ya que la expresión y radicación no está en Capital Federal. Y la industria se ha desplegado particularmente en esta provincia, vinculada a la maquinaria agrícola y en la transformación de alimentos, cercana a cada uno de nuestros pueblos, y es lo que ha ido enraizando las posibilidades de desarrollo en cada uno de ellos”. Asimismo, recordó que “tenemos capacidad para incorporar mayor valor agregado al campo, a la industria, pero también para que surjan nuevas empresas; posibilidades concretas para que nuestra gente pueda quedarse trabajando aquí, para retener talentos en la Argentina”. “Algunos quieren hacernos creer que está todo mal y en ese ‘está todo mal’ arrasan con todo. Y nosotros sabemos que, en este sector puntualmente, no está todo mal”, destacó, y explicó: “Lo ha demostrado en los momentos más adversos, en 2022, cuando hemos tenido los índices de desocupación más bajos en los últimos 40 años. Eso significa que, aún en esta situación de dificultades, nunca dejó de crecer el empleo formal en la provincia de Santa Fe, donde el sector industrial y la construcción fueron clave en ese crecimiento”.

Sobre el final, Perotti resaltó: “Acciones como la de hoy son la señal para ir ordenando, para marcar un rumbo claro de que es con la industria nacional, con la industria que incorpora tecnología, conocimiento, talento, y que se nutre y retroalimenta a nuestro campo, a los sectores de petróleo, gas y de la minería. En definitiva, que valora lo argentino, y el talento de nuestra gente”.

Por su parte, De Mendiguren expresó: “Hoy, nuestro país vive una oportunidad histórica porque tenemos en abundancia lo que el mundo necesita. Pero lo que queremos discutir desde el equipo económico de Sergio Massa es de qué manera nos insertamos en el mundo. Creemos que lo tenemos que hacer con un modelo industrial de desarrollo, que agregue valor y nos permita cambiar la estructura productiva”.

En ese sentido, agregó: “Hoy presentamos estos instrumentos que consideramos estratégicos porque estamos convencidos de que Argentina tiene que ser un jugador internacional en materia de maquinaria agrícola, porque queremos apostar a la industria 4.0, a potenciar a los proveedores en toda la cadena, y desarrollar nuestros recursos de manera que nos permita ser dueños y no inquilinos de nuestras riquezas”.



LOS PROGRAMAS

La nueva convocatoria para asistencias técnicas del Prodepro está destinada a proveedores de sectores estratégicos, entre los que se encuentra el de agricultura de precisión y agropartes. Estas asistencias a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se orientan al diagnóstico de oportunidades de mejora productiva, gestión tecnológica, incorporación de diseño, capacitación de personal, realización de pruebas, certificación de procesos y ensayos de productos, entre otras, con el fin de promover el uso de tecnologías nacionales para el agro e impulsar a las empresas proveedoras de las terminales de maquinaria agrícola.

Por su parte, el nuevo Régimen de Bienes de Capital 4.0 otorga incentivos a los fabricantes nacionales de bienes de capital siendo uno de sus ejes principales el apoyo al empleo industrial por medio de fuertes reducciones en las contribuciones patronales de hasta un 90% para las MiPyMEs.

A la vez, mantiene la posibilidad de solicitar un bono de crédito fiscal por hasta un 10% de la facturación anual. Este bono premia a las empresas del sector que exporten, inviertan en Investigación y Desarrollo, y realicen certificaciones de calidad mientras que incentiva la adopción de mejoras continuas en calidad e innovación para mejorar la competitividad de las empresas alcanzadas, y se estimula la internacionalización para aumentar las exportaciones.

El sector de bienes de capital se caracteriza por producir bienes de alto valor agregado y contenido tecnológico. Lo componen empresas pertenecientes a las ramas metalmecánica, (maquinaria agrícola, semirremolques, maquinaria y equipo, grúas y carrocerías), equipamiento médico, componentes electrónicos, tanques y silos, entre otros. Además, es proveedor de diversos sectores (alimenticio, farmacéutico, agropecuario, minería, automotriz) por lo que se considera una “industria de industrias” ya que mejora la competitividad del resto del entramado productivo.