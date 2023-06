Mundial Sub-20: Cómo quedan los cruces de cuartos de final

La selección argentina que dirige Javier Mascherano quedó eliminada del Mundial Sub 20 en los octavos de final, tras perder con Nigeria 2-0 en el estadio Bicentenario de San Juan.

El equipo africano avanzó a los cuartos de final, al igual que Italia, que ayer también venció a Inglaterra por 2 a 1. ¿Cómo sigue el certamen juvenil que se disputa en Argentina?

Restan solo dos partidos de los cruces de octavos de final para definir a los dos últimos seleccionados que quedarán entre los ocho mejores del mundial de la categoría. Estos encuentros se jugarán este jueves en Santiago del Estero: se enfrentarán 14.30hs Gambia-Uruguay y 18hs Ecuador-Corea del Sur.

Así quedaron los cruces de cuartos de final, a la espera de lo que suceda este jueves.

Israel vs Brasil, Estados Unidos vs Gambia o Uruguay, Colombia vs Italia, Ecuador o Corea del Sur vs Nigeria.



RESULTADOS DE AYER: Brasil 4 vs Túnez 1, Colombia 5 vs Eslovaquia 1, Inglaterra 1 vs Italia 2, Argentina 0 vs Nigeria 2.