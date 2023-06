Fin del sueño: Argentina cayó ante Nigeria y quedó eliminado

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La Selección argentina cayó ayer por 2 a 0 frente a Nigeria, en el Estadio Bicentenario de San Juan, en el marco de los octavos de final del Mundial Sub 20 Argentina 2023 y quedó eliminada de la competición.

Ibrahim Muhammad abrió la cuenta para los africanos a los 17 minutos del segundo tiempo, mientras que a los 45, Rilwanu Sarki marcó el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Javier Mascherano quedó eliminado de la competición y no supera esta fase desde la edición de 2011, en Colombia, donde le ganó a Egipto por 2-1 y fue derrotado en cuartos con Portugal en la tanda de penales.

Por su parte, las "Águilas verdes" avanzaron a los cuartos de final y se enfrentarán al ganador del cruce del jueves entre Ecuador y Corea del Sur en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los africanos no superaban esta fase desde la edición de 2007, en Canadá, cuando superaron a Zambia por 2-1 y cayeron en cuartos con Chile por 4-0.

En los primeros 45 minutos de juego, tanto la Albiceleste como el equipo africano no pudieron quebrar la defensa rival y generar peligro alguno.

Aun así, la Selección argentina fue quién más dominó el balón frente a las "Águilas verdes" que apostaron a jugar de contra.

Ya en la segunda parte, a los 17, Nigeria pateó el tablero y se puso en ventaja con el gol de Ibrahim Muhammad en un mano a mano con Federico Gomes Gerth tras un gran pase flotado de Umeh Emmanuel.

En la búsqueda del empate, a falta de ocho minutos, la Argentina tuvo la más clara con un remate cruzado de Luka Romero que dio en el palo izquierdo del arco de Chijioke Aniagboso.

Las ilusiones albicelestes murieron a los 45 minutos de la segunda parte cuando, tras una gran recuperación de Umeh Emmanuel dentro del área nacional, dio el pase al medio para el ingreso solitario de Rilwanu Sarki que marcó el 2-0.



Argentina 0 - Nigeria 2



Estadio: Bicentenario, San Juan.

Árbitro: Glenn Nyberg ( Suecia ).

VAR: Dennis Higler ( Países Bajos ).



Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Tomás Avilés, Valentín Gómez, Valentín Barco; Federico Redondo, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni; Braian Aguirre, Luka Romero y Alejo Véliz. DT: Javier Mascherano.



Nigeria: Chijioke Aniagboso; Daniel Bameyi, Benjamin Fredrick, Abel Ogwuche, Solomon Agbalaka; Samson Lawal, Daniel Daga, Tochukwu Nnadi, Jude Sunday; Salim Fago e Ibrahim Muhammad. DT: Ladan Basso.



Goles en el segundo tiempo: 17m Muhammad (N); 45m Sarki (N).



Cambios en el segundo tiempo: 11m Umeh Emmanuel por Samson Lawal (N) y Rilwanu Sarki por Jude Sunday (N); 20m Juan Gauto por Braian Aguirre (A); 30m Ignacio Maestro Puch por Tomás Avilés (A) y Gino Infantino por Valentin Carboni (A); 33m Victor Eletu por Ibrahim Muhammad (N); 48m Joshua John por Samson Lawal (N) y Kahinde Ibrahim por Tochukwu Nadi (N).