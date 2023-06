Sevilla, campeón de la Europa League

Sevilla continúa siendo el rey indiscutido de la Europa League. Tras el 1-1 en los 120 minutos, venció a Roma 4-1 en la tanda de penales y se consagró campeón de la competencia por séptima vez.

El partido se puede dividir en dos partes completamente opuestas. Lo comenzó ganando el cuadro italiano gracias a un tanto de Paulo Dybala en el primer tiempo, donde dominó de principio a fin y no dejó jugar a su rival.

La segunda parte fue todo lo contrario. Los de Mourinho se replegaron, le dejaron la iniciativa al equipo de Andalucía y este no la desaprovechó. Tuvo una intensidad y asociaciones que superaron lo propuesto por La Lupa, y de esta forma, llevándose su oponente por delante, llegó el empate con un centro atrás y el gol de Mancini en contra.

La prorroga no distó de lo visto en los segundos 45 minutos, pero los españoles no pudieron volver a penetrar una férrea defensa y el partido se fue a los penales. Allí, con la tanda 3-1, Gonzalo Montiel, al igual que en Qatar, metió el definitorio y le dio al título a Sevilla.