Boca visita a Arsenal en Sarandí

Boca Juniors, que cantó victoria en sus tres últimos partidos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), visitará este jueves a Arsenal de Sarandí, que corre serio riesgo de perder la categoría, en el encuentro saliente de los dos que darán inicio a la fecha 19.

El partido se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por TNT Sports.

El equipo “Xeneize” que dirige Jorge Almirón tiene 27 puntos e hilvanó tres victorias consecutivas en el torneo doméstico, ante Belgrano de Córdoba (2-0), Argentinos Juniors (1-0) y Tigre (1-0), que mejoraron su ubicación luego de un flojo comienzo.

De todas maneras, está demasiado lejos del líder River (41) y por esa razón Almirón cuidará a varios jugadores que arrastran molestias físicas, para preservarlos con miras al partido del martes que viene en La Bombonera por la Copa Libertadores.

Boca lidera el Grupo F junto a Deportivo Pereira (ambos con 7 puntos) y el encuentro del martes ante Colo Colo (5) podría darle el pase a octavos de final en el caso de ganarlo.

Su rival, Arsenal, está último en las dos tablas, la de la Liga en la que apenas sumó 14 puntos y la de promedios, siendo el gran candidato a perder la categoría.



LA FECHA 19. Jueves 01/06: 20hs Sarmiento vs Newell's, 21.30hs Arsenal vs Boca. Viernes 02/06: 19hs Estudiantes vs Barracas, 21.30hs Tigre vs Talleres, Argentinos vs Platense. Sábado 03/06: 14hs Belgrano vs Vélez, 16.30hs River vs Defensa y Justicia, 19hs Central Córdoba vs Huracán, Rosario Central vs Instituto, 21.30hs Racing vs Banfield. Domingo 04/06: 11hs Unión vs Gimnasia, 14hs San Lorenzo vs Colón, 21.30hs Godoy Cruz vs Independiente, Lanús vs Atlético Tucumán.