Las lluvias llegaron a tiempo y cambiaron las perspectivas para el trigo en Santa Fe

Las lluvias de fines de mayo rompieron los patrones estadísticos, dejando acumulados que duplicaron y hasta triplicaron las medias mensuales. Sin embargo, el agua no llegó al oeste y más del 50% de la región pampeana sigue aún sin condiciones para la siembra triguera.

Cabe destacar que las precipitaciones llegaron a tiempo para cambiar las posibilidades productivas del trigo 2023/24. De hecho, en la última semana el 70% de Santa Fe, 50% de Buenos Aires, 80% de Entre Ríos y solo el 5% de Córdoba recibieron más de 50 mm

Precisamente nuestra provincia, una de las provincias más castigas por la gran sequía del verano, recibió esta vez la mayor descarga porque en un 30% de su superficie se superó los 100 mm. Debe señalarse que los registros más importantes se dieron en Sunchales (173 mm) y Rosario (138 mm).

Una semana atrás, solo los alrededores de Rosario tenían condiciones para sembrar trigo y la intención de siembra de la región mostraba una caída del 50% respecto al año pasado. Tras el evento de lluvias, casi la mitad del área tiene ahora una recarga del 50% del agua útil o más en los suelos.

De todas maneras, con este evento parece complicado recuperar el nivel de siembra del año pasado. El agua y la posibilidad de tener ingresos en diciembre entusiasman, pero en el oeste aún faltan muchos milímetros. Por otra parte, resta saber si el productor puede afrontar la inversión necesaria para alcanzar un potencial de rinde de 45 a 50 qq/ha, considerando los actuales márgenes y la peor cosecha gruesa de los últimos 25 años.



OTRAS REGIONES

En Buenos Aires, la cobertura fue menor pero no por eso menos importante. El 60% de su extensión recibió lluvias de 30 a 120 mm. Se destaca la gran descarga que hubo en el NE bonaerense con registros de 100 mm en San Pedro, 95 mm en Pergamino y 82 mm en Junín. Hacia el NO fue muy poco, en Villegas solo se registraron 2,5 mm.

Las tormentas más fuertes en territorio bonaerense se desarrollaron en el centro este: en Dolores se registró 122 mm. Hacia el SE, Balcarce recibió 75 mm y Benito Juárez 65 mm. Sin embargo, lamentablemente el agua no llegó a la franja oeste: en Coronel Pringles solo cayeron 4mm y en Coronel Suárez 6mm. Desde la localidad de 9 de Julio hacia el oeste, los milímetros fueron casi nulos.

En tanto, en Entre Ríos el 40% del territorio superó los 100 mm. El registro más importante es ocurrió en Paraná con 174 mm. Hacia el este, Concepción del Uruguay alcanzó los 100 mm.

El caso de Córdoba es significativo teniendo en cuenta que quedó al margen. “Solo algunas localidades del este provincial, cerca del límite con Santa Fe, recibieron lluvias por encima de los 10 mm. Monte Buey alcanzó los 16 mm y el máximo registro es el de Guatimozín con 50 mm”, concluyeron desde la BCR.



CLIMA: SE VIENE UN

TRIMESTRE FAVORABLE

A medida que la llegada de El Niño se va consolidando, los pronósticos climáticos a nivel local también marcan un horizonte optimista para la campaña 2023/24 que está comenzando.

Luego de las lluvias que superaron los 100 milímetros en varias zonas claves del país y que sorprendieron al superar con creces las estadísticas para todo mayo, ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico climático trimestral para el período junio-agosto, que ratifica un horizonte con un mejor régimen hídrico, dejando atrás la sequía como un mal recuerdo.

De acuerdo con esta perspectiva, se prevén lluvias “superiores a lo normal” en una zona clave para la siembra fina: la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, que usualmente representa entre el 40% y 50% de la cosecha nacional.

Misma perspectiva se estima para el norte del Litoral (Corrientes y Misiones), mientras que son vastas las zonas donde la proyección es de precipitaciones “normales o superiores a lo normal”: el sur del Litoral, oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Cuyo y este de Patagonia.

En tanto, si bien otras regiones donde el trigo es muy importante como Santa Fe o Córdoba no tienen la misma perspectiva, tampoco es negativa: según el SMN, recibirían aportes “normales”.



¿INVIERNO MÁS CÁLIDO?

En cuanto a las temperaturas, serían en general más cálidas que lo normal para el final del otoño e inicio del invierno, según el siguiente detalle, teniendo en cuenta la temperatura media esperada:

- Superior a la normal: sobre el Litoral, este de Buenos Aires, región del NOA y Cuyo.

- Normal o superior a la normal: en Córdoba, oeste de Santa Fe, oeste de Buenos Aires y La Pampa.

- Normal: sobre la región norte del país y sobre el centro y norte de Patagonia.

- Normal o inferior a la normal: sobre el sur de Patagonia.