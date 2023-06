Arbitro mendocino para el partido del "9" en Salta

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las designaciones para la 14ª fecha de la Zona 4 del torneo Federal A, que tendrá a 9 de Julio visitando al puntero Gimnasia y Tiro de Salta desde las 16. El encuentro será dirigido por el mendocino Gabriel Araujo, en tanto que como asistentes se desempeñarán Luis Martinez, de San Rafael, y Sebastián Márquez, de Mendoza. El cuarto árbitro será Jorte Etem, también mendocino.

Cabe acotar que la fecha se iniciará el viernes con el encuentro que disputarán Juventud Antoniana y Boca Unidos de Corrientes, desde las 22.15, con el contralor de Jonathan Correa (Córdoba).

El domingo, también a las 16, jugarán Crucero del Norte vs. Sol de América, Maximiliano Macheroni; y San Martín de Formosa vs. Central Norte de Salta, Nelson Bejas. Libre quedará Sarmiento de Resistencia.



UNION EN PERGAMINO

Por su parte, Unión de Sunchales jugará el domingo a las 16 en Pergamino frente a Douglas Haig. El cotejo correspondiente a la Zona 3 tendrá el arbitraje de Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Por el mismo grupo jugarán en esta fecha: a las 15.30 Independiente de Chivilcoy vs. Defensores de Villa Ramallo, Diego Novelli; Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Alvaro Carranza; y a las 16 Sp. Las Parejas vs. DEPRO, Joaquín Gil. Libre: El Linqueño.