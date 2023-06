El Museo del Rock Santafesino fue un éxito de público

Luego de una primera presentación pública realizada a fines de 2022 en la Casa de Santa Fe, en Buenos Aires, el Museo del Rock Santafesino inició su recorrido oficial en Rosario, donde abrió sus puertas el 17 de marzo. Durante once semanas, en el Galpón 17 de la Franja del Río de Rosario, la muestra itinerante del Ministerio de Cultura de la provincia amplió su propuesta con una rica programación complementaria que se desarrolló a pocos metros, en el G15.

Ambos espacios provinciales funcionaron como tándem para recibir a más de 20 mil personas que recorrieron la exposición y participaron de charlas, talleres y conciertos.

Al respecto, el ministro de Cultura, Jorge Llonch, agradeció “a todas las personas que colaboraron, a todo el público, a las escuelas y las miles de personas que asistieron. Ahora el Museo va a salir de gira para volver antes de fin de año a instalarse de manera permanente en Rosario, que suponemos será en la Sala de las Miradas de Ciudad Cultural Lavardén”, señaló.

“Fue un largo trabajo con los curadores Fernando Piedrabuena y Juan Carlos Baglietto, y siempre agradecemos a todos los músicos que aportaron desinteresadamente los objetos. Es importantísimo que la gente sepa lo que fueron los años ‘60. Ese es un hecho único en el mundo y no podía pasar inadvertido”, añadió el funcionario.

Asimismo, Llonch recordó que “en el ‘63 salió el primer disco de Los Beatles; y en el ‘65, en Rosario, ya había un grupo cantando de la misma manera que lo hacían Los Beatles en Inglaterra, pero en español. Si uno se pone a ver, era lo mismo, llegando al ciento por ciento de las personas”.

Con ese punto de partida como elemento central de la la muestra, el Museo del Rock Santafesino se propone como una exposición colaborativa y en crecimiento. Así, el pasado 12 de mayo tuvo lugar un acontecimiento histórico: el Instituto Nacional de la Música donó las cintas originales del disco de Los Gatos Salvajes. Y hubo además otros hitos: la programación complementaria de Mu.Ro incluyó la celebración de los 50 años de Pablo el Enterrador y Oasis, el regreso a los escenarios de Degrade, el estreno del nuevo disco de Inercia y la primera presentación en formato dúo de “Fugitivo”, última creación de Coki Debernardi que reversionó sus obras junto a Ricardo Vilaseca.

En un reflejo de la diversidad estilística y generacional del rock en Rosario, actuaron también Ayelén Becker, Equischica, Mica Racciatti, Gaby Segovia, Pau Soka Band, Mavi Leone, Mona Bondage, Cortito y Funky, Los Vándalos y Tamadre.

Ampliando el espectro a las nuevas generaciones de creadores, el colectivo Broda registró cuatro sesiones acústicas para darle forma a un ciclo de producciones audiovisuales que tendrán su estreno desde las redes de Mu.Ro.

A una rica lista de charlas y talleres se sumaron además visitas guiadas para escuelas de Rosario y la zona, completando así una alta participación del público, que superó las veinte mil personas.

De esta manera, el Museo del Rock Santafesino se despidió exitosamente de Rosario, ciudad a la que regresará luego de girar por distintas localidades de la provincia.



MUSEO DEL ROCK SANTAFESINO

La muestra itinerante presenta un recorrido que describe diversas expresiones del rock santafesino desde la década del ‘60 hasta la actualidad, tomando como punto de partida el primer disco de Los Gatos Salvajes.

La exposición se compone de núcleos temáticos divididos en periodos históricos en donde se contextualiza socioculturalmente a la escena del rock santafesino, no solo desde la perspectiva de las y los músicos, sino también del propio público y de las diversas profesiones que forman parte del amplio universo musical como sonidistas, artistas, fotógrafas y fotógrafos, artistas, diseñadoras y diseñadores.

La muestra cuenta, también, con 12 baúles organizados temáticamente por músicos y músicas, con contenido patrimonial en su mayoría original, a modo de memorabilia, que en suma denota la escena del Rock Santafesino y su importancia a nivel nacional e hispanoamericano.

Con producción de Juan Carlos Baglietto y Fernando Piedrabuena, los baúles reúnen pertenencias de artistas como Fito Páez, León Gieco, Litto Nebbia, Cielo Razzo, Bulldog, Adriana Coyle y Los Vándalos, entre otras músicas y músicos referenciales de la historia del rock santafesino.