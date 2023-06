Hoy empieza el MICA 2023: las industrias culturales a la vitrina

Desde hoy hasta el 4 de junio, el Centro Cultural Kirchner será el anfitrión del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, el más grande de la región. Del evento participarán tres proyectos rafaelinos: Jauss/Artes visuales, Hello Mequetrefe/Diseño y Guillermo Hergenrreder/Música.

El Ministerio de Cultura de la Nación -a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural- realizará más de 250 actividades presenciales y virtuales, clases magistrales, charlas y talleres y 15 mil rondas de negocios para lucir el talento argentino.

Se presentarán exponentes de las 23 provincias personas físicas o jurídicas, cooperativas y empresas unipersonales, que desarrollan su actividad en el ámbito de las industrias culturales dentro de los sectores: Audiovisual, Artes Visuales, Circo, Danza, Diseño, Editorial, Folclore, Gastronomía, Hip hop, Infancia, Música, Música Académica, Tango, Teatro y Videojuegos. En esta ocasión, se eligieron tres proyectos rafaelinos: Jauss/Artes visuales, Hello Mequetrefe/Diseño y Guillermo Hergenrreder/Música. En diálogo con LA OPINIÓN, Gisela Pelaitay López, quien está detrás de Hello Mequetrefe creando accesorios y juguetes con diseños alegres y cómodos para bebés y niños de hasta 10 años, comentó: "La verdad que es una oportunidad que vengo siguiendo hace rato. Al fin se da, después de varios intentos, mucha capacitación y trabajo. Estoy súper emocionada, ansiosa y preparándome con todo. Tengo las mejores expectativas de crear nuevas alianzas, conocer más gente y seguir aprendiendo. Como emprendedora el aprendizaje es algo que siempre está, ya que debo reformular e ir adaptándome al mercado para ofrecer nuevas propuestas y la mejor versión de mí y de mi emprendimiento. Es algo que disfruto mucho hacer y que me mantiene en movimiento".

Además, vendrán más de 400 compradores de todo el mundo, incluso 22 países de Norte, Centro y Sur América, Europa y Asia que traerán algunas de las majors más importantes del mundo.

Brasil será el país invitado de honor y visitará con una comitiva de 120 personas, entre ellos el artista Emicida que cantará en la apertura junto a La Valenti y Mariana Baraj hoy a las 17:00.

El cierre estará a cargo de Acru y Zoe Gotusso por parte de Argentina y Luedji Luna y Lenine por Brasil. Será a las 13:00, el domingo 4 de junio.

Se realizarán 350 Showcases en 15 Puntos MICA de la Ciudad:

Aérea teatro -Bartolomé Mitre 4272 -, Anís Tienda de autores -Honduras 6027-, Artlab -Roseti 93-, Cine Arte Diagonal -Av. Pres. Roque Saenz Peña 1150-, Club Altletico Fernández Fierro -Sánchez de Bustamante 772-, Club de Trapecistas -Ferrari 252-, El destello -Gascón 1460-, El Refuerzo -Chacabuco 860 –, Galpón de Guevara -Guevara 326–, Konex -Sarmiento 3131-, La Trastienda -Balcarce 460-, Librería Eterna Cadencia -Honduras 5574-, Munar -Pedro de Mendoza 1555-, Palermo Groove -Av. Santa Fe 4389-, Teatro Margarita Xirgu UNTREF -Chacabuco 875-

Además, contará con: Feria Gastronómica, Tienda MICA, espacios para Networking dentro de las distintas actividades culturales y la presencia de los Festivales: Cosquín - Cosquín Rock - Baradero Rock - Festival de las culturas del Norte Grande.



SOBRE MICA

El Mercado Argentino de Industrias Culturales -MICA- es una política pública impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación desde 2011. Su objetivo es impulsar la producción, contribuir a la visibilización, generar empleos de calidad y promover la comercialización en todos los sectores de las industrias culturales a través de ruedas de negocios y espacios donde los emprendedores pueden mostrar y desarrollar su portafolio. Además, se propone promover la integración regional, la internacionalización y la exportación de bienes y servicios.

Desde 2021, con el objetivo de promover la producción nacional a nivel internacional, MICA cuenta con una plataforma virtual posicionada como el catálogo de la cultura argentina que facilita el vínculo entre productores y proveedores culturales. Este desarrollo fue impulsado en conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales – ARSAT SA.