El Banco de los BRICS no trató el pedido argentino

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, aseguró ayer que "no hubo tiempo" para que el Nuevo Banco de Desarrollo trate el pedido de la Argentina de garantizar importaciones desde Brasil, y así evitar la salida de dólares del Banco Central.

El banco de los BRICS, grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no llegó a incluir el tema en la agenda, a pesar del pedido de la Argentina. A pesar de ello, Haddad aseguró que "en el Ministerio de Hacienda trabajamos día y noche para apoyar a Argentina. Y creo firmemente que el Nuevo Banco de Desarrollo es parte de la solución".

El propio Lula Da Silva, en Brasilia, le había sugerido a Alberto Fernández explorar el tema de la garantía del banco de los BRICS.

Casi al mismo tiempo que se conocían las declaraciones de Haddad, el presidente del Banco Central argentino, Miguel Pesce, difundió fotos de su reunión con Dilma Rousseff, titular del banco de los Brics. Justamente el cargo de Rousseff era lo que impregnaba de optimismo a los argentinos sobre el pedido argentino.

El comunicado del BCRA indicó que la Argentina "participó en la reunión anual del Nuevo Banco de Desarrollo, que preside la brasileña Dilma Rousseff, buscando ampliar las líneas de financiamiento del país".

Haddad participó de la reunión de los gobernadores del NBD por zoom. La ausencia de Haddad en China, donde se desarrolla la reunión de los países socios del BRICS, sorprendió al ministro de Economía, Sergio Massa, quien viajó a China precisamente para negociar, con carácter prioritario, el pedido de garantía que según Haddad no pudo tratarse. (NA)