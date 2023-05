Massa acordó el desembolso de casi U$S 1.000 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó ayer en completar financiamiento por US$ 1.000 para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic ubicadas en la provincia de Santa Cruz, fondos que además servirán para apuntalar las reservas internacionales ya que se concretarían en julio.

"Junto a Máximo Kirchner, Flavia Royón y Agustín Gerez, nos reunimos en Shanghái con directivos del China Gezhouba Group y su presidente Liu Huailiang, con quienes concretamos el financiamiento de Represas del Río Santa Cruz por más de 1.000 millones de dólares", escribió Massa, en sus redes sociales.

Massa señaló que también se avanzó en "con la financiación para la construcción de dos plantas depuradoras y de tratamiento cloacal de AySA_Oficial para mejorar la calidad de vida de 1,6 millones de personas".

El ministro anticipó que junto al presidente de State Grid, Shan Shewu, y a su vicepresidente, Liu Ming, trabajaron "en el financiamiento de la ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que desarrollará las líneas de alta tensión del AMBA y beneficiará a 1.8 millones de personas".

En un comunicado de prensa, Massa precisó que entre sus primeros encuentros, se reunió con representantes del Grupo Gezhouba (CGGC), "con quienes trabajó sobre el Proyecto Represas del Río Santa Cruz, que prevé completar el segundo tramo de los más de US$ 1.000 millones previstos para el 2023 para mediados de julio de este año".

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que "es importante acordar temas que nos sirven para el presente, pero sobre todo acordar las inversiones que servirán para el futuro".

Además, señaló que "Argentina necesita salir de la discusión del día a día y tener una mirada estratégica para el desarrollo". .

"Hoy es un buen día porque avanzamos no solamente con desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas, sino que además a largo plazo arreglan la luz de 8 millones de personas, el agua y las cloacas de 1.600.000 personas, que resuelven el tema de generación eléctrica, generación energética por vías renovables y que nos permiten generar más competencia para el segundo tramo de Gasoducto", agregó Massa.

En el encuentro, el Ministro estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal; el Presidente de ENARSA, Agustín Geréz; y el Diputado Nacional, Máximo Kirchner. En representación de Gezhouba estuvieron presentes el Presidente, Liu Huailiang, Wang Fang; y el Subgerente General, You Xuhua.

En relación a las represas, Máximo Kirchner destacó que "el desarrollo de este proyecto permitirá a la Argentina ampliar sustancialmente el parque de generación hidroeléctrico" y que "la incorporación de los más de 1.300 MW de potencia permitirá a su vez garantizar la diversificación de la matriz energética local aportando generación limpia al Sistema Argentino de Interconexión". "Los acuerdos e intercambios realizados en este viaje permitirán garantizar el ritmo de ejecución de la obra con el objetivo de cumplir con las fechas previstas de finalización", añadió.

Más tarde, el titular de Economía se reunió con autoridades de la empresa Power China encabezadas por su economista jefe adjunto, Ji Xiaoyong, con quien se avanzó en el diálogo sobre el financiamiento del tramo 2 del Gasoducto Néstor Kirchner.

En este encuentro, también se sumaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el Vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el Diputado Nacional, Diego Sartori; y el director nacional de Proyectos con Financiamiento Externo Bilateral, Matías Mana.

Asimismo, el Ministro mantuvo una reunión de trabajo junto al Presidente de la empresa State Grid, Shan Shewu, y el Vicepresidente de la compañía, Liu Ming, con quienes se avanzó en la agenda del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PROASTEE), que prevé el desarrollo de líneas de alta tensión para beneficiar hasta a 8 millones de personas en el AMBA.

Tras el encuentro, Máximo Kirchner manifestó que "la concreción de este importante proyecto de infraestructura, cuya inversión asciende a los 1.100 millones de dólares, permitirá potenciar el desarrollo de la industria electromecánica local y de la construcción, generando miles nuevos puestos de trabajo y nuevas áreas de especialización".

Al respecto, Royón precisó que el Proyecto "va a permitir mejorar la calidad de servicio, e incorporar la generación de energías renovables del sur del país, del norte y el Litoral al AMBA" con "620 km de líneas de Alta Tensión, una nueva Estación Transformadora (ET) y readecuaciones de otras ET".

Asimismo, la Secretaria indicó que se trata de "un conjunto de 20 obras con un financiamiento aproximado de 1.100 millones de dólares y con casi 8 millones de beneficiarios". "Permite tener un acceso a la energía más competitiva por el sistema de transporte y permitirá además incorporar generación más eficiente", agregó. (NA)