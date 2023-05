Fernández recibió duras críticas por su reunión con Maduro

El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer en Brasil una reunión bilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le sugirió que su país vuelva a estar representado en los foros y organismos internacionales, en especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humamos (CIDH).

También el jefe de Estado argentino insistió en que se dejen a un lado las sanciones impuestas por otros países contra Venezuela, al argumentar que "la salida política a la situación en la República Bolivariana de Venezuela no debe tener presiones ni condicionamientos externos para garantizar la plena vigencia de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos".

El cónclave se produjo en el marco del Encuentro de Presidentes de los países de América del Sur que se lleva a cabo este martes en el Palacio Itamaraty de Brasilia "con el objetivo de generar consensos y reforzar los mecanismos de integración latinoamericana", destacó un comunicado de Presidencia de la Nación.

Durante la reunión, de la que también formaron parte los cancilleres Santiago Cafiero e Yván Gil Pinto, ambas partes celebraron la importancia de la normalización del vínculo bilateral, que se había quebrado durante la presidencia de Mauricio Macri sin poder enderezarse hasta hace poco tiempo atrás.

De todos modos, en 2019, Alberto Fernández en ese entonces candidato a presidente de la Argentina había considerado que en Venezuela no había una dictadura sino un gobierno autoritario. La respuesta de Maduro en ese momento fue calificar a Fernández como "un estúpido".



RODRÍGUEZ LARRETA Y BULLRICH,

CON LOS TAPONES DE PUNTA

Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich cuestionaron duramente al presidente Alberto Fernández por la reunión bilateral que tuvo con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, en Brasil.

Primero se expresó en Twitter el jefe de Gobierno porteño, quien dijo que le "avergüenza" la actitud del Presidente, que pidió el levantamiento de las sanciones internacionales contra el gobierno venezolano, al que calificó como una "dictadura". "El encuentro entre Alberto Fernández y el dictador Nicolás Maduro me avergüenza ante los miles y miles de venezolanos que eligieron vivir en nuestro país como refugio frente a la dictadura venezolana", expresó.

Un rato más tarde, y casi en espejo, se pronunció en el mismo sentido Bullrich, su contrincante en la interna del PRO y de Juntos por el Cambio, con quien se medirá en las PASO de agosto para definir cuál de los dos será el candidato del espacio. "Siempre del lado equivocado de la historia. Conmigo esto se acaba", prometió la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad en Twitter.



BORIC CRUZÓ A LULA POR

LOS DDHH EN VENEZUELA

El presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró que es una "realidad seria" la situación de los derechos humanos en Venezuela, y no una "construcción narrativa", como había afirmado su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva.

"La verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es dónde se resuelven los problemas y no con declaraciones donde solamente nos atacamos los unos a los otros", dijo Boric a periodistas, según reportó la agencia británica Reuters.

"Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes", agregó al expresar su desacuerdo con Lula sobre que los Derechos Humanos en Venezuela. En ese sentido, el presidente chileno subrayó que "No es una construcción narrativa, es una realidad". (NA)