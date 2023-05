El Concejo pidió aportes al concesionario de la Terminal, a cambio de la refuncionalización

En una reunión de hora y media, el jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo, y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, explicaron ayer a los concejales el plan de refacción y remodelación que se llevará a cabo en la Terminal de Ómnibus de Rafaela con los 111 millones de pesos que la Municipalidad recibirá desde el Ministerio de Transporte de la Nación, según lo establece el convenio firmado en mayo pasado por el intendente, Luis Castellano.

La estructura de la estación de colectivos ubicada en Ruta 34 y avenida Salva está muy deteriorada a partir de los incumplimientos del concesionario, que no invirtió en las obras de mantenimiento. Ante esta situación, hay concejales que hasta reclamaron dar por terminado el contrato de concesión, como el demoprogresista, Lisandro Mársico. De todos modos, el cuerpo legislativo está dispuesto a refrendar el convenio, condición necesaria para que el Municipio pueda licitar y luego la Nación liberar los fondos. No obstante, el Concejo pretende imponer una serie de requisitos y obligaciones a la empresa concesionaria a cambio del aval al convenio.

Si bien la reunión no fue abierta a la prensa, una vez concluida, Lombardo habló con la prensa. Al hablar con Diario LA OPINIÓN, dijo: “Habíamos solicitado un encuentro con los concejales en virtud de este nuevo convenio que hemos firmado con el Ministerio de Transporte de la Nación para avanzar en obras de refacciones y modificaciones en lo que es la Terminal de Ómnibus, un edificio emblemático que sin ninguna duda es una de las cartas de presentación de la ciudad y que se encuentra en un estado que no es el óptimo, por lo cual era importante poder avanzar en este sentido”. Explicó el Municipio viene trabajando desde hace tiempo, que hubo un primer convenio con el Ministerio de Transporte que tenía “cierta rigidez” e imponía algunas responsabilidades al Estado municipal que, en un escenario inflacionario como en el que nos encontramos, generaba ciertas dudas, no pudiendo entonces asumir ciertos compromisos. Por tal motivo, se le dio de baja y se siguió negociando. “Afortunadamente surgió una oportunidad con un nuevo convenio que nos mejora un poco las condiciones y esto nos alienta a poder avanzar. Es un convenio por un monto total de 111 millones de pesos. El Intendente lo firmó los primeros días de mayo, y corresponde ahora al Concejo refrendarlo. Nosotros tenemos la intención de poder llamar a licitación rápidamente para no perder valor y poder avanzar con más éxito”.

Una de las cosas que plantearon los concejales en la reunión fue las responsabilidades de la Concesión (Grupo Casino y C. Cassinerio) en todo este proyecto, ya que las obras que se van a realizar requerirán en gran parte trabajos de mantenimiento del edificio. Fue de alguna manera sentar las bases antes de ser aprobado el convenio. Se pretende que la Concesión se comprometa al mantenimiento adecuado del edificio, compensando y de alguna manera acompañando la gran inversión que se llevará a cabo con fondos públicos en el mismo.

“La intención es analizar la situación, entender que tenemos una oportunidad de financiamiento para un edificio de la ciudad que no podemos desaprovechar, así que hemos acordado algunas cuestiones básicas que las trasladaremos a la Concesión en el menor tiempo posible, y ojalá podamos avanzar. El Concejo también es negociador de estos reclamos y esperamos que podamos llegar a buen puerto para aprovechar este financiamiento que estamos recibiendo del Ministerio y que surge de largas tramitaciones y gestiones”, expresó Lombardo.

Al ser preguntado por las obras que se llevarán a cabo respondió: “En realidad hay un cambio de concepción de las terminales de ómnibus que surge a partir de lo que fue la pandemia, edificios más preparados para acontecimientos como el que nos tocó atravesar a todos. Implica otro tipo de zonificación y agrupamiento de actividades. En este proyecto, se incorporarían algunos locales que tienen que ver con la tarea de encomienda y otros comerciales, pero bien sectorizados. Toda el ala comercial estará sectorizada en el este del edificio, en la zona central estará lo que es la boletería y movimiento de pasajeros, y en la zona oeste se concentrará lo que es paquetería, encomiendas y algunas oficinas que tienen que ver con pedidos que se fueron haciendo, incluyéndose la posibilidad de oficinas o consultorios destinados a la Comisión Médica de las ART que hoy funcionan en el Parque Industrial en un contendedor preparado para tal fin. El lugar actual de estacionamiento público quedaría para el personal de la terminal y de encomiendas, y el mismo trasladaría hacia el oeste sobre la Ruta 34. Se están perfilando algunos canteros de avenida Ernesto Salva para un mejor ingreso de los micros, fundamentalmente de larga distancia que son de grandes dimensiones, hay algunas modificaciones en las arterias que se circunscriben a la terminal que darán una mejor circulación y generarán un mejor ordenamiento del tránsito. Por otro lado, hay mejoras que tienen que ver con la conectividad, lugares para poder hacer recargas de celular, y por supuesto reparaciones necesarias que hoy son observadas por los ciudadanos. Hay cielorrasos que se han caído y que hay que recomponer, hay que solucionar los problemas de filtración que tiene la cubierta del techo, los desagües pluviales, la red cloacal. Esto contribuye a la refacción general de la Terminal y algunas modificaciones específicas que le dan otra configuración interna, porque externamente se mantendrá más o menos la misma estructura”.

Sobre la relación que el Municipio mantiene con la Concesión contestó: “Hay un diálogo de ida y vuelta como toda negociación donde se tocan intereses. A veces la conversación es más fructífera, otras veces más dificultosa, pero nosotros entendemos que hay que fortalecer ese diálogo para encontrar el camino de salida que beneficien a las partes, por supuesto siempre respetando los intereses del Estado. Hemos tenido reuniones más productivas que otras. Ahora hemos tomado el compromiso de convocar inmediatamente a la Concesión para plantear algunas cuestiones que el Concejo ve como necesidades, fundamentalmente para poder avanzar y llamar a licitación porque entendemos que el tiempo que transcurre no es inocuo en este momento”.

Con respecto a los plazos de ejecución una vez aprobados el convenio y la licitación, informó que la obra insumirá diez meses de trabajo. "Son tres desembolsos en general. Se hace un primer desembolso, y se empieza a certificar. Llegado al 50% se hace el segundo desembolso en el que se incorpora algún reconocimiento de lo que puede ser la diferencia entre el presupuesto oficial y el gasto real por inflación, y una etapa final donde se estarían dando detalles finales”, sostuvo Lombardo.

Al referirse a cómo impactarán las mejoras edilicias en el servicio de transporte de larga distancia expresó: “Es parte de la negociación que hacemos a diario con la Concesión. Ellos manifiestan algunas dificultades respecto a cambios que se dieron con la pandemia, que implicó pérdida de ingresos. Las terminales de ómnibus en general fueron muy afectadas, aparecieron muchos paradores, los que generan algunas diferencias competitivas. Tenemos paradores sobre la ruta 34 de lo que ellos habitualmente hacen algún tipo de quejas o reclamos, pero entendemos que la infraestructura que brinda una terminal de ómnibus es superior, por lo cual si la misma es atendida y se brindan los servicios que corresponden, la misma tiene beneficios sobre los paradores que deberían alentar una mayor afluencia de distintas líneas de micros”.

Por tanto, ahora será el turno de una reunión entre el Municipio y el concesionario, que deberá aceptar ciertas responsabilidades en el mantenimiento futuro del edificio reacondicionado para que el Concejo finalmente preste su conformidad al convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación.