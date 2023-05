Losada contra Pullaro: “venimos a sacar la parte rancia y podrida de la política”

La precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada, sostuvo que la gente está harta de los políticos que se lavan la cara y salen a mostrarse como algo nuevo, diferente. “El sentido común nos dice que el que ya fracasó tiene que quedarse en su casa o dedicarse a otra cosa”, disparó con fuerza para levantar la temperatura de la interna en el frente paradójicamente llamado "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Cuando estuvo en Rafaela, a principios de mayo, Losada ya había dejado críticas a Pullaro, lo que anticipaba el tenor de la puja entre ambos aspirantes a la gobernación. En ese momento, desde su equipo deslizaron sospechas sobre una supuesta campaña sucia impulsada desde el pullarismo. La mirada coincide con las sospechas desde la Casa Gris respecto a la situación de violencia que sacude a Rosario y puntualmente la viralización de amenazas y audios sobre toques de queda narco que buscarían una desestabilización social en la Provincia, lo cual ya es parte de una investigación judicial.

Para la vicepresidenta del Senado de la Nación, “hay personas oscuras que están financiando campañas sucias en su contra”. La candidata del frente Unidos para Cambiar Santa Fe dijo que la fortaleza para vencer esa oscuridad se la da la gente y agregó: “Yo no soy la candidata del narcotráfico. Por eso se están financiando campañas sucias en mi contra. Son personas oscuras, que siempre fueron oscuras, y que les molesta que yo venga a poner la luz sobre ellos. Hay audios que los comprometen, donde aparecen acomodando a policías que luego terminaron presos por narcotráfico”.

Losada afirmó que sabe lo que hay que hacer en la provincia de Santa Fe. “Tengo el coraje y el sentido común para llevarlo adelante con transparencia. Venimos a sacar la parte rancia y podrida de la política. Por más que algunos se laven la cara, siguen teniendo olor a podrido”, apuntó.

“Hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho para explicar”, dijo la precandidata a gobernadora al tiempo que se preguntó: “Hoy vemos como Maximiliano Pullaro se lava la cara y le dice a los santafesinos lo que hay que hacer. ¿Por qué no lo hizo cuando fue ministro de Seguridad?”.

Para la precandidata a la gobernación de Santa Fe “hay complicidad de un sector de la política con el narcotráfico”. Se preguntó de dónde sale tanto dinero para financiar campañas sucias en su contra y aseguró: “Yo no tengo ataduras, vengo a terminar con lo rancio de la política. La gente tiene memoria”.

Para Losada, la sociedad está harta y dice basta de tratarnos de idiotas. “Miguel Lifschitz fue un muy buen gobernador. Pero en seguridad fracasó. Por eso ganó Omar Perotti en Santa Fe con la promesa de paz y orden. Porque el ministro de Seguridad no frenó al narcotráfico y porque durante su gestión, tampoco había paz ni orden. El sentido común de la sociedad hoy dice basta de tratarnos de idiotas”, opinó.

La senadora nacional por Santa Fe recordó que Maximiliano Pullaro cuenta con el apoyo de Martín Lousteau y sostuvo: “Otro exministro que fracasó. Lousteau fue el ministro de Economía del kirchnerismo -en 2008- que presentó el proyecto de retenciones móviles para el campo. Ambos se lavan la cara y dicen que son la solución para los dos principales problemas de la sociedad, seguridad y economía. No podemos permitir que nos sigan mintiendo en la cara”.

Las declaraciones de Losada de alto voltaje político continuaron luego en el propio Senado durante la reunión de la Comisión de Acuerdos en la que se desarrolló la primera audiencia pública a candidatos al Poder Judicial de Santa Fe y otras provincias.