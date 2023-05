Elegí Digital y Santa Fe Capacita siguen generando oportunidades de empleo

“Es importante contar con estas propuestas formativas vinculadas al mundo digital, sabiendo que es un sector que genera oportunidades de empleo”, dijo Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación luego de presenciar el lanzamiento de uno de los cursos de capacitación que de manera conjunta la Municipalidad de Rafaela y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevan adelante a través de los programas Elegí Digital y Santa Fe Capacita en Oficios Digitales.

“Presentamos cuatro propuestas formativas -mencionó-. Dos de ellas al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, esto es Santa Fe Capacita en Oficios Digitales que articula con nuestro programa local que es el Elegí Digital -los objetivos son similares-, y hoy pusimos en marcha un curso de introducción orientado al uso de pc, excel en donde participaron 140 mujeres en el marco del Elegí Digital Violeta”.

Peiretti puntualizó que “ahora, en una nueva propuesta articulada con la provincia iniciamos un curso con 30 jóvenes de nuestra ciudad que han decidido formarse en estos temas -hay una demanda muy grande en el mundo empresarial para estos perfiles- y desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Oficina de Empleo generamos estos cursos que mejoran las condiciones para un sector desocupado, satisfaciendo, a la vez, la demanda de nuestras empresas”. “Es clave para la puesta en marcha de estos cursos encontrar socios estratégicos y la universidad -en este caso la UNRaf- aporta docentes, tutores y los contenidos. Queremos agradecer a la universidad pública, a la Provincia por su aporte para que estos cursos sean gratuitos y no tengan restricciones para nadie”, concluyó.

De las actividades participaron también Mauricio Menardi, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación y Juan Ruggia, coordinador de la Oficina de Empleo.



NUEVOS CAMINOS

Julieta es una joven contadora y contó: “Estoy trabajando en una empresa local y me inscribí a este curso porque quiero sumarme al mundo de los datos y, teniendo en cuenta que a mediados de este mes voy a empezar la carrera de Data Science, esto me sirve para integrarme”. “Me parece buenísimo que den esta oportunidad. Este grupo es enorme con hombres y mujeres jóvenes y eso me alegra. Estoy feliz y quiero profesionalizarme para dar inicio a nueva veta dentro de mi profesión”, expresó.