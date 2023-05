Liga Rafaelina: el jueves se inicia el Clausura

El torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina se pondrá en marcha el jueves con tres partidos, tal lo dispuesto en la reunión del Consejo Directivo realizada anoche. A las 21 (19.30) jugarán Atlético Rafaela vs. Quilmes; 21.30 (20 reserva) Brown vs. Unión y 9 de Julio vs. Argentino de Vila (cancha de Quilmes).

El viernes seguirá la primera fecha con Sportivo Norte vs. Argentino de Humberto a las 21.30 (20 Reserva). El domingo se jugarán los demás encuentros: a las 15.30 (14 Reserva) Dep. Ramona vs. Ben Hur; Dep. Tacural vs. Dep. Aldao; Florida vs. Peñarol; Libertad vs. Atlético María Juana; a las 16 (14.30 Reserva) Ferrocarril del Estado vs. Dep. Josefina.

Se dispuso además un incremento de las entradas. Estos son los nuevos valores: Primera A: $1200 General / $ 600 Jubilados (por votación); Primera B: $ 1000 General / $ 500 Jubilados; inferiores A: $ 700 General / $ 400 Jubilados (por votación); inferiores B: $ 600 General / $ 600 Jubilados; infantiles: $ 600 General / $ 300 Jubilados (por votación).Femenino: $ 800 General.

Además, la Primera A decidió no jugar el fin de semana del 10 de junio en que la Policía informó que contará con adicionales (por la carrera del TC). La Primera B decidió jugar entre semana, sólo se jugará el domingo en los clubes que no tengan luces en sus estadios.Sobre inferiores se tratará el tema en los próximos días de acuerdo a la disponibilidad policial.

La final de Copa Departamento Castellanos entre Ben Hur y Peñarol se jugará el sábado 1 de julio en cancha a confirmar.