¿Puede volver un conocido y se suma otro de la Crema?

Luego de la victoria frente a San Martín de Formosa el plantel del León retomó este martes en el predio de ATILRA a los entrenamientos de cara al encuentro que sostendrá el domingo, a las 16, en Salta frente al puntero Gimnasia y Tiro por la decimocuarta fecha del torneo Federal A.

Indudablemente que la derrota de Central Norte, el lunes por la noche por 3 a 2 como local frente a Sarmiento de Resistencia, fue bienvenida por el plantel juliense ya que ahora el equipo rafaelino luego de varias fechas no está solo en el último puesto. Además de tener los mismos puntos que los Cuervos salteños, está solamente a una unidad de Crucero del Norte.

Pero por estas horas, como lo mencionara el técnico Maximiliano Barbero luego del último cotejo, ya la dirigencia del León comenzó a enfocarse en la búsqueda de refuerzos. Recordemos que se abre el libro de pases para incorporar cuatro jugadores y en ese aspecto, trascendió el interés por "repatriar" al volante Leandro Larrea, que fuera el goleador en el Regional Amateur y no tiene mucha participación en Boca Unidos de Corrientes.

En cuanto a delanteros, trascendió la alternativa que Atlético de Rafaela ofrezca a Gonzalo Ríos, un jugador que conoce muy bien el Federal A por su paso por Central Norte. Igualmente no se descarta que puedan aparecer otras opciones. Cabe acotar que la Crema ya aportó a comienzos de temporada las cesiones de Agustín Grinóvero y Agustín Costamagna.

En cuanto a lo que vendrá ante Gimnasia, el equipo del Yagui Forestello viene de empatar sin goles con Sol de América de Formosa. En ese partido la formación fue con: Federico Abadía; Ivo Cháves, Guido Milan, Daniel Abello y Marcos Tallura; Daniel Carrasco, Matías Birge, Walter Busse (Exequiel Narese) y Rubén Villarreal; Ezequiel Cerica (Adrián Toloza) y Emiliano Blanco (Joel Martinez). DT: Rubén Forestello.



SE FUE GODOY DE SAN MARTIN

Luego de la derrota en Rafaela, Víctor Nazareno Godoy dejó de ser el entrenador de San Martín de Formosa. Más allá de ese resultado negativo, el chaqueño es uno de los candidatos a asumir en Sarmiento de Resistencia. Para suceder a Godoy en San Martín suenan Ricardo Pancaldo y Daniel Cravero.