Con permiso para ilusionarse

(Especial para LA OPINION). - Nadie puede refutar ilusiones en el mundo del fútbol, ni siquiera aquel personaje del cuento de Alejandro Dolina en Crónicas del Ángel Gris, que procuraba hacerlo con las leyendas. No son más que eso, expectativas que aún fundadas, deben pasar por el imprescindible filtro de los hechos.Los pibes del seleccionado Sub20 cerraron una buena etapa clasificatoria, sin demasiados obstáculos, alguno de ellos localizados en el primer tiempo ante Uzbekistán, pero luego resueltos sin mayores dificultades al superarlos a todos los combinados de su grupo con la holgura que marcan los resultados.

Esa demostración de talento y frescura del partido frente a Nueva Zelanda terminó de seducir a los hinchas que recibieron un mensaje muy claro de los propósitos de esta versión del equipo de Javier Mascherano y de un potencial para los nuevos objetivos, que lo ponen entre los favoritos a quedarse en la semana final de este Mundial. En San Juan pasaron cosas muy positivas que fueron visibles más allá de los 5 goles con los que despachó a su adversario; le decisión del entrenador en rotar 8 de los 11 jugadores del equipo titular en los 2 primeros compromisos, fue acertada no solo por el rendimiento de aquellos que llegaron del banco, sino porque el resto del plantel, pudo constatar el alto grado de paridad del que dispone Mascherano y que lejos está de ser aquel que se derrumbó en el Sudamericano de Colombia.

Argentina se prepara para la hora de la verdad. El terreno donde no hay margen para los errores. Este miércoles, desde las 18, se topará con Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Javier Mascherano afina los últimos pormenores para saltar al campo de juego con un detalle: no repitió el equipo en los tres partidos que disputó hasta el momento. Entre los pequeños virajes tácticos para pulir el rendimiento y los movimientos por la carga física que genera jugar cada tres días, el DT ahora tendrá el desafío de resolver el once para la primera de las cuatro finales que busca disputar. Y en ese plan hay una serie de dudas a un día del choque contra los africanos.

La primera pregunta que deberá resolver el DT es quién acompaña en la línea del fondo a Valentín Gómez. El primer encuentro lo disputó Lautaro Di Lollo y luego fue el turno de Tomás Avilés, pero el de Racing recibió la roja ante Guatemala por lo que no pudo estar en consideración para el tercer choque de la fase de grupos. Ante Nueva Zelanda, con muchos de los que no venían jugando entre los titulares, el jefecito utilizó línea de tres con Gómez, Di Lollo y Román Vega, lateral izquierdo del Barcelona que también puede desempeñarse como central.

Si mantiene los cuatro en el fondo como es de suponerse, Valentín Barco y el capitán Agustín Giay ocuparán los laterales. Las incógnitas más fuertes, entonces, serán del medio para adelante con los apellidos de Federico Redondo y Luka Romero bajo la lupa.

Máximo Perrone, Mateo Tanlongo y Redondo pujan por dos lugares en el centro del campo para respaldar a los cuatro de ataque. El mediocampista de Argentinos Juniors se inició como suplente en los dos primeros encuentros, pero luego completó 90 minutos en buen nivel en el 5-0 ante los oceánicos.

En el cuarteto ofensivo tiene una pregunta basada en el buen nivel del delantero que terminará su contrato con Lazio en las próximas semanas. Brian Aguirre, Valentín Carboni, Matías Soulé y Alejo Véliz tuvieron una destacada química cuando compartieron el terreno, pero Romero hace fuerza para ganarse un lugar porque cada vez que le tocó saltar al campo mostró un repertorio por demás interesante.

El planteo que ronda por la cabeza del cuerpo técnico está centrado en cómo resolver ese dilema, porque para colmo Luka se desempeñó mejor jugando por el centro que por las bandas, una posición que pertenece especialmente a Carboni y, alternativamente, puede ser ocupada por Soulé. ¿Habrá espacio para el delantero de 18 años o lo guardará para sacar ventaja en el complemento con los contrincantes ya desgastados físicamente?

Mientras lima los últimos detalles, Argentina ya tiene la mente puesta en el duelo contra un equipo nigeriano que terminó tercero en su grupo detrás de Brasil e Italia, aunque acumuló seis puntos y se ubicó en ese tercer peldaño del grupo simplemente por tener peor diferencia de gol.

Otra vez Nigeria en el camino de los albicelestes, un combinado con el que se ha cruzado en mundiales de mayores, juegos olímpicos y también en juveniles, con una gran estadística favorable, al borde de la paternidad. No parece ser muy competente, si tomamos como unidad de medida esos datos por los cuales Nigeria llegó a esta segunda ronda, no obstante las motivaciones pueden crecerle de forma inesperada al tener enfrente al que hoy por hoy, es el país mas poderoso del planeta futbol y esto es más que una advertencia.

Todo está dado para otra tarde de fiesta y futbol en el estadio del Bicentenario, otra actuación similar a las ultimas la pondrían a nuestra selección, en los 4tos de final, el domingo en Santiago del Estero ante el vencedor de la llave entre Ecuador y Corea del Sur.