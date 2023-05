Ben Hur arrancó las obras

El Club Sportivo Ben Hur inició la construcción de un SUM en el polideportivo ubicado entre las canchas 2 y 3, lindero al Coliseo del Sur. El nuevo salón cerrado viene como solución al espacio que necesita el servicio de copa de leche que se brinda a más de 500 niños deportistas del fútbol infantil todos los días; a las actividades sociales que desarrollan los encuentros de escuelita; y a la recepción de las visitas de los diferentes clubes del Torneo Regional Juvenil AFA, entre otras.

La obra se desarrolla de forma simultánea a los trabajos para la renovación del Sistema Lumínico del estadio Néstor Zenklusen. Allí ya se iniciaron los trabajos que en esta primera etapa, se realizan en las torres del sector oeste. Allí ya se sacaron los reflectores halógenos que serán reemplazados por los nuevos led.

El plazo rondará los 60 días, acotando que junto a la construcción del SUM y del playón para la cancha exterior de básquet, todo demandará una inversión de 30 millones de pesos.

Juegan las juveniles: este miércoles, la BH disputará la quinta fecha de la Zona D del Torneo Regional Juvenil AFA. Como local, BenHur enfrentará a Unión de Sunchales en la cancha Auxiliar3. A las 15hs jugarán en Sub 13; 16:30 en Sub 15 y 18hs Sub 17.