Reunión del Comando Unificado por el operativo de seguridad para el TC

La cuenta regresiva para la séptima fecha del campeonato argentino de Turismo Carretera avanza a ritmo de vértigo. El mismo que le imprimirán los pilotos a sus máquinas en el velocísimo autódromo "Ciudad de Rafaela" en la visita a realizar por la categoría más popular los días 10 y 11 de junio.

Para avanzar en los preparativos de cara a ese evento de masiva convocatoria se desarrolló ayer una importante reunión en la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V.

Participaron del encuentro representantes de las diferentes fuerzas de seguridad de esta ciudad, funcionarios provinciales e integrantes de la subcomisión de automovilismo del Club Atlético, organizador de la competencia.

La reunión semanal del Comando Unificado marcó la puesta en marcha de un operativo complejo a raíz de la movilización de personas que se observará durante las jornadas previas y el fin de semana de la carrera.

"Fue una instancia previa que tuvimos con los dirigentes de Atlético y las fuerzas de seguridad del Comando Unificado para pulir detalles de la organización porque el evento es muy convocante y debemos estar a la altura de las circunstancias", señaló el secretario de Prevención en Seguridad del municipio, Maximiliano Postovit.

"Aún no tenemos la información precisa de la ACTC, pero tratamos de anticiparnos para diagramar las tareas, acordar un abordaje entre todos y proponerle un esquema de trabajo en función de aspectos a tener en cuenta sobre años anteriores", agregó el funcionario.

También expresó: "Sabemos que es un evento masivo y no debemos descuidar la seguridad de Rafaela. El año pasado estuvieron abocados al evento 411 efectivos policiales, 150 personas de seguridad privada y más de 100 agentes municipales" y cerró aclarando que "en una próxima reunión se invitará a participar a los organismos de emergencia para coordinar las acciones que restan".

A su turno, Adrián Sanmartino, presidente de la subcomisión de automovilismo de la institución, informó: "Estamos abocados a la carrera del Turismo Carretera, un evento muy complejo que Rafaela, con su idiosincrasia de superar obstáculos, siempre ha logrado eventos muy bien organizados. Esto nos tiene que enorgullecer como dirigentes y a toda la comunidad"

Luego agradeció "a la gente que nos acompaña, porque con su trabajo podemos lograr un encuentro de esta magnitud. Como todos los años, tenemos muchos colaboradores que se van sumando y que nos dan ganas de seguir organizando estas actividades. Nos restan cuestiones menores para llegar al 9, 10 y 11 de junio".

El ingreso del público se permitirá a partir del jueves 9, en tanto que el 10 y 11 se llevarán a cabo los entrenamientos, las clasificaciones, las series y las finales del Turismo Carretera y el TC Pista. Serán tres días a pura adrenalina", concluyó el dirigente.

Por su parte, Hernán Brest, director provincial de Prevención y Seguridad Deportiva, señaló que el "operativo contempla las actividades que se producen durante esa semana, no solamente el día de la competencia".

"Sabemos la cantidad de gente que todo esto convoca con el acampe previo y las situaciones vinculadas a este movimiento. Por eso, queremos brindarles toda la seguridad para que esta fiesta se desarrolle con armonía y orden", agregó.

Para cerrar, destacó que "según estimaciones realizadas a partir de años anteriores, esperamos alrededor de 50.00 personas y 20.000 vehículos dentro del predio".