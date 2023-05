UCES celebrará el Día Nacional del Marketing con una interesante charla

El sábado 27 de mayo se celebró el Día Nacional del Marketing. Esta fecha tiene como objetivo reconocer la trayectoria de la Asociación Argentina de Marketing y remarcar su importancia a la hora de impulsar un país. Es también un homenaje al natalicio de Phillip Kotler, el padre del marketing moderno.

Para celebrarlo, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) junto con la Cámara de Profesionales en Marketing de Rafaela y la Región (CPMRR), llevarán a cabo hoy, miércoles 31 de mayo, una charla titulada "Encontrá tus próximos negocios en LinkedIn". Esta se realizará en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (Necochea 52) a las 19:00.

LA OPINIÓN dialogó con Marcos Molina, coordinador de la licenciatura en Marketing de UCES, para saber más sobre esta charla y sobre la importancia del marketing hoy en día.

Para empezar, el coordinador definió al marketing como "una disciplina que ayuda a posicionar una empresa, una marca en el mercado. Hoy el posicionamiento es una de las variables más complejas que tiene una empresa porque hay un consumidor que recibe información de todas partes; medios, TV, radio, digital. Es un consumidor sobreinformado, sobre comunicado y no es fácil para las empresas posicionarse".

En relación a esto, la evolución del marketing es cada vez más evidente; lo digital llegó para quedarse y los cambios acelerados tienen a las empresas en constante transformación: "Hoy lo digital es lo que manda, indudablemente. En UCES desde el años 2013 hemos cambiado el plan para digitalizarlo. La evolución es como todo, como nos pasa en la vida diaria, la forma de comunicarnos hace no más ocho años cambió en estos últimos tiempos. En las empresas y en el marketing pasa lo mismo; ha cambiado la forma de llevar adelante las estrategias porque el consumidor es distinto".

Un ejemplo claro de esta 'transformación' fue la pandemia por COVID-19: "Pensemos que con el 2020, en la pandemia, teníamos niños en edad escolar, recién iniciados, ya en contacto con una pantalla; no para jugar, sino para educarlos. Ese chico es el que va creciendo con una manera de comportarse en el mercado, totalmente distinta a las generaciones que le siguen. Hablamos de cambios de comportamiento que se van dando en corto plazo. La evolución es una presencia de estrategias netamente digitales", agrega Marcos.

Es interesante cómo la carrera de marketing es hoy una de las más buscadas por los jóvenes. Sin embargo, si hay demanda, también hay múltiples ofertas. Marcos, entonces, explica cuál es la propuesta específica de UCES y qué hace que los estudiantes la elijan: "UCES ha introducido todo lo que son las herramientas digitales dentro de la carrera, porque no es lo mismo ser usuario de las redes sociales, que ser profesional. Para manejar las redes sociales hay que tener los conocimientos sistemáticamente organizados. Por eso UCES vio esto y el último año los chicos tienen materias relacionadas con el ambiente digital. En las empresas nos piden pasantes, y generalmente en tercero y cuarto tengo a todos los alumnos haciendo pasantías. Esos mismos chicos quedan como empleados, porque las empresas se dan cuenta del beneficio. En Rafaela hay agencias que antes no había, pero por otro lado, hay empresas que se incorporaron al ecommerce. Otras, gracias a los cambios digitales que muchos de los chicos nuestros aportaron, están con una presencial nacional muy importante".

Con respecto a esto, Marcos sostiene que "un licenciado en marketing es muy importante para que una empresa pueda crecer en un ambiente y un mercado dinámico y complejo. La competitividad va cambiando. También beneficia a las pymes que pueden tener presencia en el mercado nacional y tener mayor visibilidad porque en lo digital no es tanto el aporte económico que una empresa grande pueda hacer, sino la creatividad que uno pueda desarrollar. En la universidad preparamos al estudiante para lo general, para cualquier tipo de sector. Ya en cuarto año los chicos se van inclinando hacia diferentes ramas; la moda, el deporte, la belleza, el sector bancario y farmacéutico, construcción, medicina...".

Sobre la charla que se realizará hoy, Marcos comenta: "Tiene que ver con LinkedIn, que a veces no es tan usada, pero es muy buena para los profesionales y también para los negocios. Sirve principalmente para conectarte con otros profesionales y empresas. A un profesional lo puede ayudar a crecer, porque todas las redes sociales de alguna forma generan conexión, pero LinkedIn a nivel de negocio está pensada para que uno pueda crecer en conexiones. Uno así se muestra al mundo".

Para concluir, se le consultó a Marcos por la importancia del marketing: "Su importancia radica en cómo lograr la diferenciación y segmentación. A qué público voy a llegar y con qué estrategia diferencial voy a llegar".

La cita es, entonces, hoy a las 19:00 en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.