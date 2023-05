López Curto expone sus obras en el Hotel Parra

El pasado miércoles 24 de mayo, el artista rafaelino Juan Carlos López Curto presentó algunos de sus trabajos en acuarela en el Hotel Parra & Suites. A pesar de la lluvia, quienes pudieron asistir tuvieron un grato encuentro con un brindis a modo de celebración. Juan Carlos comentó para LA OPINIÓN que "el encuentro estuvo muy bien organizado y atendido por el Parra Hotel and Suites, y la asistencia fue buena a pesar de que muchos invitados no pudieron asistir por la intensa lluvia que también había provocado cortes de luz en la ciudad. Tengo que agradecer mucho a Oscar Parra por haberme invitado a exponer mis obras allí y quiero destacar también la eficiencia y amabilidad del personal".

Cabe destacar que en noviembre de 2022 realizó la muestra llamada "Retrospección" junto con Marco Antonio Terragni en la sala cultural "Antonio Terragni".

Las obras del artista permanecerán expuestas en el Parra Hotel and Suites hasta octubre próximo y podrán ser vistas a toda hora mientras no haya ningún evento en el salón auditorio. Los visitantes deberán anunciarse en recepción.



SOBRE JUAN CARLOS Y SU TRABAJO

Juan Carlos expuso en septiembre de 2021 acuarelas en conjunto con Dina Graciela Bairos. Durante el periodo de cuarentena establecido por la Pandemia de Covid- 19 estuvo asistiendo a clases en forma virtual con el acuarelista Claudio Amdaur de la CA. de Buenos Aires. En ese periodo pintó acuarelas que luego presentó en la exposición de 2021.

En el año 2014 comenzó a asistir a clases de dibujo y color con Ester López, y en septiembre y octubre de 2015 expusieron pinturas al óleo en conjunto con Clementina Looms en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, y en 2019 en el Parra Hotel en conjunto con Marity Chatelet y Stefano Ronconi. En 2013 acuarelas en forma individual en el CCIRR.

En 2008 primera exposición individual en la Sala Cultural Antonio Terragni.

En 2006 se reencuentra con la actividad artística realizando cursos de acuarelas con el profesor Sergio Merayo y el arquitecto Eduardo Cervera. Exponiendo por primera vez en forma conjunta con sus condiscípulas. Luego sigue adquiriendo conocimientos en Miami con el arquitecto mexicano Manuel Lira, en Dinamarca con Clementina Looms y en Rafaela con Ester López.