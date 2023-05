Presentarán la Comisión de Mujeres Empresarias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Centro Comercial, Industrial y de la Producción se ha lanzado una convocatoria de especial relevancia para el diá de hoy; seguidamente reproducimos la invitación difundida desde la gremial empresaria.

Recientemente fue conformada la Comisión de Mujeres Empresarias del CCIP que estará integrada por directivas del CCIP, CEIS y CCS, contando dicha comisión con el aval y apoyo del CCIP y gozará de autonomía para sus deliberaciones y resolución de los asuntos que interesen al sector que representan, siempre que no afecten los intereses del comercio o industria en general, o de los sectores empresariales en particular, como también podrán interactuar con otras entidades gremiales empresarias, como por ejemplo la Sociedad Rural y otras instituciones.

La Comisión de Mujeres Empresarias del CCIP, será para las emprendedoras de Sunchales y la región, un espacio para fortalecer el rol de la mujer empresaria y fomentar el espíritu emprendedor, consistente en conocer las historias de éxito de empresarias de Sunchales y región en los sectores artístico, industrial, comercial, institucional y agropecuario.

El acto de lanzamiento -organizado por la CMES- se realizará en el Hostal del Parque Casic hoy, 30/05/23 a las 19 horas, con la siguiente programación: a) Apertura del Acto a cargo Presidente del CCIP, b) Palabras Presidente de Fe.Ce.Co., c) Desarrollo Propuesta Comisión Mujeres Empresarias (a cargo de directivas de CMES), d) Palabras Mujeres Empresarias representantes de Fe.Ce.Co. y CAME, y e) Cierre del acto a cargo Presidente Comisión de Mujeres Empresarias del CCIP.