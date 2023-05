Barrio El Bosque busca tener una plaza con árboles autóctonos y una vecinal sustentable

El intendente Luis Castellano recorrió, junto a integrantes de distintas áreas del Municipio y representantes de la Comisión Vecinal El Bosque, el sector en el que se ubicará el espacio verde del barrio. El objetivo de los funcionarios y vecinalistas fue proyectar mejoras para su plaza, punto estratégico compuesto por juegos infantiles, árboles autóctonos y un Punto Sano.

“Estamos trabajando junto a la Comisión Vecinal en un proyecto que combina lo público y lo privado, como naturalmente muchas veces hacemos las cosas aquí en Rafaela. Hay aportes de los vecinos, hay aportes de algunas empresas, hay trabajo hecho del municipio, y la particularidad que es una plaza de cuatro manzanas, es una plaza bien grande, muy amplia, en un barrio que viene creciendo y desarrollándose muy bien. La intención que tiene la Comisión Vecinal, los vecinos y nosotros, es que pueda ser una plaza de la biodiversidad para seguir afianzando este modelo ambiental que tiene la ciudad y que es ejemplo a nivel país”, contó Castellano, quien estuvo acompañado por la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino y la coordinadora del Área de Vecinales, Vanesa Macagno.

“Poder tener una plaza bien autóctona, con árboles autóctonos, incluso hasta la construcción de la propia vecinal, hacerla con un modelo arquitectónico sustentable. Así que estamos entusiasmados con esa idea, el 24 de junio vamos a tener una jornada con todas las familias y los chicos para ponerle el nombre a la plaza. Seguramente va a haber algunas propuestas que tienen que ver con esto que te contaba de la biodiversidad y lo ambiental”, sumó Castellano.

El Intendente destacó que la gestión municipal “continúa trabajando con el programa Hacemos Plaza, que lo estamos llevando adelante en todas las plazas de la ciudad por etapas". En tal sentido, subrayó que "la ciudad, el espacio verde, las plazas de los barrios son lugares de encuentro y que la gente y las familias lo disfrutan muchísimo, así que le vamos dando jerarquía a todas”, finalizó.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, Rubén Alberto Ramos, comentó: "Dialogamos cómo seguir con el proyecto que tenemos, conseguimos un padrino, nos donó algunas cosas, y el futuro sería poder lograr hacer la vecinal, pero una vecinal diferente, que sea sustentable y ecológica”.

“Se trabaja mucho con el tema de la plaza porque es la única plaza que tenemos en el barrio y hay muchos chicos o sea, se le da buen uso los fines de semana, se llena de chicos es complicado un poco por las dimensiones que tienen. Es una plaza de cuatro manzanas, no hay muchas de este tamaño, pero también cuesta terminarla. Entonces, estamos luchando por eso, trabajamos en conjunto con el municipio y así seguiremos”.

Por su parte, la secretaria de la vecinal del barrio El Bosque, Julieta Merke, expresó: “Estuvimos principalmente hablando sobre nuestro futuro espacio verde. Es nuestro segundo ciclo delante de la vecinal y el proyecto siempre fue el diseño de nuestro espacio verde. Entonces hoy tenemos la oportunidad de concretar muchas cosas al respecto”.

“Si bien desde la vecinal ya hemos adquirido los árboles con ayuda de todos los vecinos. Una particularidad de esto es que son todas especies nativas que intentan recrear lo que era la fitoregión del espinal, que es a lo que pertenece a Rafaela, y la idea era forestar nuestra plaza con esas especies nativas que representan a esa región del espinal. Entonces estuvimos charlando un poquito al respecto sobre cómo incorporar más árboles a los que ya tenemos”, detalló.

“También queremos en un futuro construir nuestra vecinal, basados en lo que es todo el tema de la sustentabilidad, del resultado de materiales y demás. Buscar que en un futuro este sea un espacio no solamente recreativo, sino que sea un espacio donde también tenga que ver con el tema de la educación, que sea un circuito educacional donde los chicos o las personas o la sociedad en general conozca cómo son nuestras especies, tanto de árboles como de aves, todo lo propio de nuestro ambiente autóctono”, cerró.

Por último, Elvio Roberto Varela, vocal de la Comisión, dijo: “Cuando llegué acá, hace aproximadamente 10 años, no teníamos cloacas, había una sola casa; pero ahora está completamente edificada. Hemos visto muchos avances, hemos visto muchas obras hechas por la Municipalidad. Se ha avanzado, se ha hecho la parte de agua potable de este lado del barrio. Tenemos una presidenta de la vecinal que es muy, pero muy pujante, que se preocupa mucho por el bienestar del barrio, la Municipalidad nos ha ayudado bastante y eso es lo importante para la comunidad”.