Marconato presentó a los candidatos de Escucharte

El precandidato a gobernador del nuevo espacio político "Escucharte", Gustavo Marconato, realizó ayer en Rafaela la presentación oficial de los precandidatos a senador por el departamento Castellanos, Cristian Clausen y de concejales, cuya lista encabeza Laura Monzón.

"Les tengo que agradecer a todos por la participación y por el compromiso que asumieron estando en este nuevo proyecto político. Muchos santafesinos ya nos conocen. Recorrimos dos veces la provincia y vamos a seguir haciéndolo para que aquellos que aún no nos conocen lo hagan y sepan quiénes somos los integrantes de Escucharte Santa Fe", dijo Marconato durante la actividad que se desarrolló en la ciclovía y Ruta 34, en el mismo sector donde se encuentra el cartel de bienvenida a Rafaela desde el acceso sur.

El dirigente resumió todo lo que se hizo desde el comienzo fundacional del partido: "Hablamos con los vecinos. Y el resultado de todo eso está plasmado en el compromiso de estas candidaturas. Vamos a seguir como lo hicimos en el inicio de este proceso, porque el ADN de este grupo es hablar, escuchar y consultar las problemáticas de la gente. A todo eso le vamos a agregar que tienen la posibilidad de saber que hay una nueva opción para elegir, y que nosotros nos definimos como una gran vecinal provincial".

"Acá no hay ningún dirigente que viene o vive de la función pública. Todos trabajan día a día en sus tareas y creen en esta gran vecinal provincial. Por eso digo que esto le hará bien a todos los santafesinos ya que tienen una nueva alternativa para elegir el 16 de julio, y en este caso particular los rafaelinos y los habitantes del departamento Castellanos", agregó el precandidato a gobernador por Santa Fe.

En el final, Marconato enfatizó: "Si los santafesinos nos dan la oportunidad de representarlos, a partir del 10 de diciembre habrá un gobierno cuyo único plan estará basado en lo que hablamos con la gente. Creemos que es la única alternativa para solucionar los problemas que hoy estamos viviendo todos los santafesinos. No hay mejor plan que el que nos dio la propia gente. Y a eso le vamos a agregar una gran gestión, con honestidad y transparencia, porque el objetivo de todos los integrantes de Escucharte -y de todo el pueblo en general- es que los santafesinos vivamos un poco mejor".

A la presentación concurrieron el precandidato a senador por el departamento Castellanos, Cristian Clausen, la precandidata a senadora suplente, Claudia Armenta, y los candidatos a concejales, Laura Monzón y Lucas Manzanarez entre otros. La lista de postulantes para el cuerpo legislativo se completa con Gisela Schnider, Cristian Barbero, Ana Laura Calim, Carlos Baretta, María Belén Morello y Alcides Díaz.