Scioli y Tolosa Paz buscan avales para interna del FdT

BUENOS AIRES, 30 (NA). - En una nueva interna del oficialismo, Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli, buscan avales y adhesiones para presentar sus listas en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023.

A través de un formulario, ambos candidatos buscan destrabar la posibilidad de que no haya internas en el oficialismo: "Te estamos pidiendo que nos apoyes para poder presentar nuestras listas. Cuando apoyás o adherís a que se pueda presentar una lista con Daniel y con Victoria, estás manifestando que querés que haya participación democrática".

En el link que fue difundido en las últimas horas, también manifiestan acerca de aquellos que completen el cuestionario: "Apoyan la participación y defienden el derecho que todos tenemos a competir y presentar nuestras propuestas en el seno de nuestra construcción del peronismo en la provincia de Buenos Aires y en el país entero".

Por el momento, la fórmula sería Scioli como presidente y Tolosa Paz como posible gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Antes de este formulario, ambos mantuvieron reuniones que dieron por entendido una cercanía política para las próximas elecciones presidenciales. Asimismo, el actual embajador de Argentina en Brasil había expresado que, aunque el oficialismo no quiera unas PASO, él se iba a presentar.

"Sí, voy igual, porque estoy convencido y sería una hipocresía no hacer referencia a que, evidentemente, hay diferencias internas, matices, diferentes estilos y que mejor que dirima la gente", aseguró Scioli.

Tolosa Paz también se hizo eco y sostuvo: "La mejor opción para lograr una síntesis en el Frente de Todos es a través de las PASO y de cara al voto popular, para que el pueblo elija la fórmula presidencial para los próximos cuatro años de Gobierno".

A menos de un mes de que se presenten las listas completas para las PASO que serán en agosto, el embajador y la ministra de Desarrollo Social de la Nación buscan sumar nombres y caras conocidas de la política que acompañen la fórmula.

Tras algunos trascendidos que aseguraban que bajaría su precandidatura a presidente, el embajador reafirmó su aspiraciones. "Conmigo, operativo desánimo y operaciones de este tipo, no", afirmó Scioli.

En la misma línea, amplió: "Con la experiencia que tengo, tengo una misión, un propósito, y una decisión muy clara de someterme y democratizar nuestro partido para que la gente ordene nuestras candidaturas".

"Ya tenemos un programa, un plan de Gobierno, los avales y los candidatos. Esto que quede claro", explicó en declaraciones y rechazó así los rumores que sostenían que utilizaría su lanzamiento para negociar al interior del Frente de Todos.

Asimismo, enfatizó: "Si creen que con esto me van a desanimar... todo lo contrario".

Por último, apuntó a conquistar el voto de "los ciudadanos independientes y los indecisos", y se mostró en sintonía con la ministra Victoria Tolosa Paz, a quien denomina "la gladiadora", aunque evitó precisar si será -o no- su compañera de fórmula.

"Confío en la gente y sé que la gente confía en mí. La sociedad se va a inclinar a una alternativa previsible, sensata, confiable, que tenga la capacidad para hablar y coordinar con todos los sectores", concluyó.