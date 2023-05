Rolando Carlen y su primer título como DT de Ben Hur: “Estoy orgulloso de estos jugadores”

Ben Hur, que viene de ser campeón Absoluto 2022 en Liga Rafaelina de Fútbol, arrancó con todo el 2023. Se metió en dos finales y una ya la ganó. Superó 4-2 a Libertad en la definición del Apertura de Primera A, en un partidazo jugado en el estadio Agustín Giuliani, y sumó su quinto título de manera consecutiva, el Nº 21 en la historia del fútbol doméstico.

Para Rolando Carlen, el entrenador, fue su primera conquista al mando del primer equipo de la BH.

“Creíamos en nosotros, en lo que podíamos dar y estoy orgulloso de estos jugadores”, señaló Carlen tras la consagración, y sumó: “Estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo y tenemos bien en claro que el objetivo está puesto en fin de año, pero lo importante hay que disfrutar el proceso, lo estamos haciendo, estamos siendo protagonistas, jugando bien y en definitiva es lo que queríamos”.

El propio ‘Roly’ dejó en claro que todas las miradas en el Lobo están puestas en el Regional Amateur, pero el día a día es fundamental para llegar de la mejor manera posible.

“Estamos armando el plantel para el federal y poder lograr el objetivo que es el ascenso, mientras tanto hay mucho trabajo por hacer y la idea es que este plantel afronte ese torneo, hay que disfrutar todo este proceso y si es con buenos resultados mucho mejor”.

Y sobre ese andar, Carlen fue claro: “Estamos tranquilos y felices, pero principalmente la tranquilidad por como jugó el equipo durante todo el torneo, la Copa Castellanos. Lo venimos haciendo muy bien, a veces sale, otras no, a veces la cancha no acompaña y se hace más complicado. Queríamos ser protagonistas, el resultado en esta final no iba a condicionar nada, y estoy orgulloso de estos jugadores”.

Y en relación al protagonismo alcanzado en los principales torneos liguistas (Apertura y Copa Departamento Castellanos), Carlen apuntó: “Fuimos protagonistas en el comienzo del año, estamos en dos finales, una la ganamos la otra vamos a tratar de ganarla (debe jugar con Peñarol), con nuestra idea futbolística pero sabiendo que las finales son finales y hay que ganarlas”.