Agustín Rossi y sus múltiples promesas

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, lanzó ayer su precandidatura presidencial a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que prometió resolver los problemas de "inflación, inseguridad e incertidumbre".

"Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos", afirmó Rossi, al tiempo que consideró: "El desafío es el de siempre, es el que históricamente ha tenido la Argentina desde hace muchísimos años. Ese crecimiento del que estamos hablando ¿va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos?".

En su discurso, que se extendió a lo largo de casi seis minutos, Rossi hizo un repaso por la actual situación del país y de lo que podría pasar el próximo año.

"Nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina", explicó Rossi.

El jefe de ministros hizo referencia a los problemas que enfrenta Argentina y enumeró: el endeudamiento recibido, la pandemia, la guerra y la sequía.

Pese a reconocer las dificultades que sintetizó en "las tres I", refiriendo a la "inflación, la inseguridad y la incertidumbre", el santafesino destacó algunos logros del Gobierno Nacional, como el récord de exportaciones y los avances en materia de empleo, vivienda, obras públicas, salud, educación, ciencia y tecnología.

El jefe de Gabinete se mostró convencido de que los que siguen, serán años de prosperidad para Argentina: "Te quiero transmitir tranquilidad porque esto va a pasar. El ciclo económico de la Argentina va a ser distinto. La Argentina vuelve a crecer fuertemente el año que viene".

"Te pido que me acompañes, que me des la oportunidad de ser presidente. Te invito a compartir mis sueños con los tuyos, que seguramente serán los mismos, de nuestros padres y de nuestros abuelos y que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. El de vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico", agregó Rossi.

De esta forma, el funcionario nacional se sumó a la lista de precandidatos que ya integran el embajador Daniel Scioli y el dirigente de movimientos sociales Juan Grabois.



HABLÓ "WADO"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, aseguró que se siente "preparado" para afrontar una postulación presidencial en caso de que le toque ese espacio en el armado del Frente de Todos.

"Sé que voy a ser parte" de la oferta electoral, señaló el funcionario nacional, aunque todavía no está definido cuál será ese espacio y agregó: "Si me toca y me acompañan, me siento preparado".

Consultado sobre su eventual postulación, señaló que piensa "generalmente en términos colectivos", pero aclaró: "La verdad que desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas y caras nuevas, cuando se pensó en el trasvasamiento generacional y Cristina Kirchner dijo que no iba a ser candidata, que era necesario que las nuevas generaciones tomen la posta, dije que quiero ser parte de una generación que piense soluciones diferentes a los problemas de los argentinos".