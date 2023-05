Medrán y la derrota de Atlético ante Mitre: Nos faltó tranquilidad en los metros finales

Atlético de Rafaela fue derrotado el domingo 1 a 0 por Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 16 de la zona B de la Primera Nacional. Y su entrenador Ezequiel Medrán no le escapó a la autocrítica generalizada que hicieron todos en la Crema.

“Duele la derrota, nos faltó la tranquilidad de tomar mejores decisiones en los metros finales. Las situaciones las hemos generado pero no tuvimos la fortuna que terminen en gol. Nos está costando caro ya que lo terminamos pagando con una derrota”, dijo Medrán en conferencia de prensa.

Y a la hora de analizar lo ocurrido, el DT albiceleste señaló: “Me quedo con la sensación que el equipo hizo un buen PT, tuvo intensiones claras de ir a buscar el partido, de quedarse con el triunfo, hemos generado situaciones. Nos faltó esa contundencia en los metros finales para terminar de encaminar el partido”. Y luego agregó: “En el arranque del ST, ellos se acomodaron mejor, arrancaron mejor que nosotros, se equiparó y tuvimos dos o tres situaciones claras de gol para ponernos en ventaja, no las logramos convertir y ellos en una ocasión desafortunada, dejamos la zona libre, nos atacan, y nos convierten”.

Medrán, además, se refirió a la falta de efectividad que tuvo su equipo, que fue combativo pero no tuvo claridad en los metros finales: “Falta serenidad. Nos faltó la tranquilidad de tomar mejores decisiones en los metros finales. Esa intensidad es muy buena, es un equipo que es combativo, intenso, seguramente nos faltó esa serenidad para en los metros finales tener la calma y tomar mejores decisiones”.

Con la derrota ante Mitre, Atlético sumó su segunda caída seguida en Alberdi (la cuarta en el año) y en relación a la localía, Medrán señaló: “Sabemos que competimos bien, de local nos ha costado en el tramo final de la primera rueda. Queríamos regalarles a nuestra gente una alegría, descontarles a los que están en los primeros puestos para seguir en puestos de protagonismo, si bien seguimos estando, en la tabla seguimos cuarto, teníamos la ilusión de cerrar la primera rueda de local con un triunfo para nuestra gente. El equipo trabajó bien, habrá cosas por mejorar, como siempre, pero me da la sensación que el PT dominamos a un rival que en este tramo final de la primera rueda viene en levantada, jugando bien, es un equipo que es difícil de convertirle gol. Teníamos que tener la paciencia y la decisión en los metros finales, se agrupan bien y tiene jugadores desequilibrantes, prácticamente no nos complicaron; si en el inicio del ST, unos 10, 15 minutos nos costó entrar en partido, después se emparejó y creamos situaciones claras como para convertir y no lo pudimos hacer”.

Por último y en relación a lo buscado con los cambios realizados, Medrán apuntó: “Gino (Albertengo) había hecho un trabajo importante, el desgaste de Luna lo mismo, queríamos tener un jugador como Claudio en los metros finales, a Llama en la zona media para que podamos buscar profundidad con buenas pelotas. Fuimos buscando con intensiones claras de buscar el partido en nuestra casa”.