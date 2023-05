"Puede ser que empezamos a entender cómo es la categoría", dijo Barbero

Los entrenadores están habituados a los vaivenes de las campañas. Son los gajes del oficio y Maximiliano Barbero luego de haber transitado momentos complicados en la primera rueda, ahora tiene una mayor tranquilidad después de cuatro partidos sin derrotas del León, que le dan una perspectiva favorable para seguir trabajando en el día a día para el objetivo de mantener a 9 de Julio en el Federal A cuando llegue el final de la temporada.

"Realmente cumplimos el objetivo importante que era ganar en nuestra cancha y mantener el arco en cero, fue un partido duro ante un rival durísimo que se ordena muy bien en el campo, y que todas las situaciones que generamos lo hicimos por secuencia de pases porque era difícil encontrar espacios. Sobre el final llegó el merecido triunfo por las situaciones que habíamos generado, si bien no entramos tan bien en el segundo tiempo, habíamos hecho un gran desgaste en el primero y luego con los cambios el equipo fue tomando aire, nos fuimos aproximando al arco rival y asi logramos que los tres puntos se queden acá", señaló el DT en su primer análisis tras el triunfo ante San Martín de Formosa por 1 a 0.

Consultado sobre si coincide en que el equipo ofrece una imagen de mayor paciencia para ir encarando los partidos en este tramo del torneo, en comparación con la primera rueda, puntualizó que "puede ser que empecemos a entender como es la categoría, los equipos vienen y te respetan. Se ordenan y no dejan muchos espacios, por lo que hay que ser pacientes, hay que tratar bien la pelota para poder generar situaciones y lo importante es que se demuestra".

Otro dato interesante que marca una evolución es que por tercer partido consecutivo, Barbero repitió el once titular. "Si, encontramos un poco el equipo, esta semana llegamos muy con lo justo con varios jugadores porque los viajes desgastan y el gran sacrificio que hicimos el fin de semana pasado influyó. Por suerte llegaron bien, pero lo mas importante es que los cambios entraron y rindieron para el equipo, que es lo que siempre buscamos".

Además, añadió que debido a las lluvias no fue fácil preparar este partido. "Prácticamente no tuvimos minutos de fútbol en la semana" y consultado sobre la vuelta de Burdese luego del desgarro, mencionó que "demostró que de a poco se va ir recuperando", para acotar que "nosotros fomentamos la rotación, entrenan todos por igual, son todos importantes. Seguramente el próximo partido necesitamos de otros jugadores, y los que entraron 10 o 15 minutos en una de esas el próximo partido a lo mejor pueden ir de titular. Lo que buscamos es que nadie se sienta ni titular ni suplente durante el torneo".



BÚSQUEDA DE REFUERZOS

En el Federal A estará la chance de realizar incorporaciones, para utilizarlas a partir de la tercera rueda. En esta categoría finalmente también serán hasta cuatro los cupos para agregar, como en las demás, según informó el Consejo Federal.

"Si, estamos trabajando con la dirigencia y la idea es reforzar en algunas posiciones que nos hagan falta. La fecha que viene se abre el libro de pases y nos vamos a enfocar en eso", expresó Barbero.

Finalmente, de cara al encuentro del venidero fin de semana frente al puntero Gimnasia y Tiro, en Salta, expresó que "Gimnasia es un equipo duro, candidato, que se afianzó en los puestos de arriba. Tiene una localía fuete, pero somos conscientes que podemos sacar algo de visitante. El otro día lo hicimos por primera vez, hoy (por ayer) se nos dio el arco en cero, son pasos positivos que se van dando".