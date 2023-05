Canapino tuvo aliento rafaelino

Un video que el sitio Carburando subió en twitter durante el fin de semana mostró a Agustín Canapino compartiendo un momento con un grupo de rafaelinos, entre los que se pudo visualizar al Ing. Marco Boidi, que se acercó a saludarlo en Indianápolis, durante el desarrollo de las 500 Millas.

"Esto parece el TC", menciona el Titán durante el encuentro con los fanáticos que expresaron que habían llegado desde nuestra ciudad hacía un par de horas, para alentar al argentino en la prueba donde finalmente estuvo cerca de cumplir una hazaña, de no ser por el accidente que tuvo a pocas vueltas del final.

El domingo, el argentino se refirió de esta manera sobre el incidente. "Sí, una pena porque veníamos tan bien. Estábamos en el top 15 a falta de menos de 10 vueltas, me relancé bárbaro, pude pasar a tres autos y justo cuando se pega Pato (O’Ward), ponen bandera amarilla y McLaughlin toca a Pagenaud. En esa desaceleración Pagenaud queda delante mío entrando en trompo, y yo por evitar el golpe con él también lo pierdo (al auto) y me voy al muro. Mucha mala suerte, una pena enorme porque estábamos muy cerca del final, con grandes posibilidades de un top 15 y por qué no pelear por un top 10″, lamentó.