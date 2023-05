"Cuando me preguntaron de la sede no dudé en decir Rafaela"

(Por Darío Gutiérrez). - En un nuevo fin de semana de trabajos en Rafaela para la selección nacional de ciclismo, en este caso la Elite apuntando al Campeonato Panamericano que se desarrollará en San Juan, tuvimos la posibilidad de dialogar con el técnico Walter Pérez. Quien fuera campeón olímpico en Beijing 2008 junto a Juan Curuchet en la Madison, se mostró «contento de estar nuevamente en Rafaela, una ciudad que tan bien nos trata, es una nueva concentración definiendo el equipo para el Panamericano que se realizará del 14 al 18 de junio».

Dentro del grupo de mayores también están trabajando juveniles y en ese aspecto destacó por ejemplo que «lo tenemos a Alejo Betique que tuvo muchas medallas en el Panamericano Junior, junto a otros chicos los estamos evaluando para que se mida con los Elite, el objetivo es ir ampliando la base para tener esa calidad que por ahí estamos buscando».

En cuanto a los objetivos apuntados en el torneo internacional que se avecina, expresó que «queremos ir con el mejor equipo, tratar de lograr medallas, bajar tiempos, las expectativas siempre son las mismas en ese sentido en cada una de las disciplinas. Sabemos que será difícil porque estamos rumbo a la clasificación olímpica, el Panamericano va a dar puntos importantes y todos los equipos apuntan a lo mismo, entonces van a venir con los mejores corredores que tengan. Eso hará que todo sea mucho mas competitivo, pero trataremos de estar a la altura, sabiendo que como organizadores implica una motivación extra y en un velódromo que se inaugura, al cual trataremos de sacarle el mayor jugo posible».

En cuanto a la evolución de este proceso que inició junto a Daniel Capella, Martín Ferrari y el grupo de trabajo, mencionó que «se está viendo paulatinamente, arrancamos a trabajar en 2019 con una selección muy joven, que ahora está empezando a madurar y poco a poco se van viendo los resultados. Ahora también tenemos juveniles que empujan para arriba, y eso está bueno porque hay corredores que ya están destacándose en junior, y que el año que viene ya los vamos a tener trabajando acá específicamente en Elite».



RAFAELA SEDE DE LOS ODESUR 2026

Walter Pérez fue una palabra requerida cuando se confirmó la sede de Rafaela con el ciclismo para los Juegos Sudamericanos de 2026 a realizarse en nuestra ciudad, junto a Rosario y Santa Fe.

«Si, estoy como vicepresidente segundo del Comité Olímpico Argentino y cuando surgió la candidatura de la provincia de Santa Fe con las tres ciudades me preguntaron del ciclismo, y no dudé en decirles que tenía que ser en Rafaela. Es una lugar estratégico, que a los corredores les resulta cómodo venir, acá con Daniel Capella y su padre Norberto han surgido muchos chicos para la selección, y nos daría un plus para el crecimiento de nuestro deporte. Tengo entendido que falta poco para que se inicien las obras y esperemos que tengamos un velódromo de última generación», expresó el DT nacional.