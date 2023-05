Una positiva jornada de argentinos en París

Cuatro de los cinco tenistas argentinos que debutaron ayer en el Grand Slam de Roland Garros lo hicieron con victoria en una jornada que incluyó el batacazo de Pedro Cachín ante el austríaco Dominic Thiem y un triunfazo de Diego Schwartzman en un partido maratónico.

Schwartzman tuvo su estreno en el torneo parisino frente al español Bernabé Zapata Miralles, 32° preclasificado, y ganó por 1- 6, 6-7(5), 6-2, 6-0 y 6-4 luego de 3 horas y 37 minutos de juego.

Este triunfo tiene una gran importancia para el Peque, que está atravesando un 2023 para el olvido en el que ganó solo cinco de los 19 partidos que jugó. En caso de perder ayer, hubiese caído hasta la 120° posición en el ranking ATP. Su próximo rival será el portugués Nuno Borges, que le ganó en cinco sets al gigante estadounidense John Isner.

Más tarde, Cachín derrotó a Thiem, ex número tres del mundo, por 6-3, 6-2, 6-7, 4-6 y 6-2 y se medirá con el croata Borna Ćorić, que venció a Federico Coria -único argentino eliminado de la jornada- por 7-6, 6-7, 6-3 y 6-3.

Por otra parte, Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada por el retiro de su rival, el británico Jack Draper, cuando ganaba por 6-4 y 1-0. Etcheverry se puso rápidamente 4-1 en ventaja ante un joven británico, de solo 21 años, que aparentemente llegó al torneo con problemas en su hombro izquierdo porque a los pocos minutos de comenzado el partido empezó a sacar de abajo. Una racha errática de Etcheverry volvió a meter en partido a Draper, que igualó el asunto 4 iguales. Pero luego de superar un game complicado, el argentino mantuvo su saque, se puso 5-4 en ventaja y se quedó con el primer set tras un nuevo quiebre a su rival.

En el segundo set, Draper solo pudo jugar un game y decidió retirarse, lo que significó el primer triunfo de Etcheverry en Roland Garros. En la segunda ronda, Etcheverry jugará contra el australiano Alex de Miñaur, que derrotó al bielorruso Ilya Ivashka.

Por último, Thiago Tirante, debutante absoluto en torneos de Grand Slam, se impuso sobre el neerlandés Botic Van De Zandschulp por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-4 y chocará en la siguiente ronda con el chino Zhizhen Zhang.

Este martes debutarán Genaro Olivieri (N°231) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (N°237) -Cancha 7-; Guido Pella (N°423) vs. Quentin Halys (N°88), Cancha 7, Francisco Cerúndolo (N°23) vs. Jaume Munar (N°81) -Cancha 12-, ye l plato fuerte será Sebastián Báez (N°42) vs. Gael Monfils (N°394) en la Philippe Chatrier.