Los 5 filmes más vistos del fin de semana XXL

En tiempos de canales premium, streaming y piratería, el cine da pelea. Y los fines de semana largo como este que acaba de pasar son una gran oportunidad para acercarse nuevamente a la pantalla grande. Además de ser una salida relativamente económica para realizar en familia y tener a los chicos entretenidos, si uno no tuvo la fortuna de planificar unas mini vacaciones. En esta nota te contamos cuáles fueron las películas más vistas en los cines argentinos en este fin de semana extra largo.

Como no podría ser de otra manera, continuando con el éxito ya más que probado de la saga, Rápido y Furioso 10 fue la película más vista en las salas del país. La franquicia de acción y autos protagonizada por Vin Diesel, Jason Statham y Charlize Theron entre otras figuras, convocó a 532.422 personas en este fin de semana súper largo.

Por su parte, la apuesta de Disney, la nueva versión del clásico la Sirenita fue vista por 477.606 espectadores en su primer fin de semana en los cines argentinos. De esta manera se alzó con el segundo lugar de la lista. A diferencia de otros estrenos en los últimos tiempos, esta película se estrenó solo en cines, y no en las plataformas de streaming de los estudios del ratón. “La Sirenita” debería estar disponible entre agosto y septiembre en la plataforma de streaming Disney+; tres meses después de su paso por las salas de cine.

Guardianes de la Galaxia 3, también de Disney quedó en tercer en tercer lugar aunque a mucha distancia de las dos primeras. La película de superhéroes de los estudios Marvel, atrajo a 103.103 personas a las salas de cine. A Disney se le escapó solo el primer puesto de Top 4. Mario Bross, la película del personaje más emblemático de Nintendo, también de los estudios Disney se ubicó cuarta con 81.198 tickets en todas las salas del país durante este fin de semana XXL. Solo Universal la décima entrega de Rápido y Furioso pudo romper la hegemonía Disney.

El Top Five lo cierra “Misántropo”, la película de Damián Szifron, protagonizada por Shailene Woodley. La película protagonizada por el actor de Divergente consiguió cortar 16.447 tickets en todas las salas del país. Nada mal para la cinta de crimen y suspenso por haberse estrenado a fines de abril. NA