Renault es sponsor premium del torneo 'Roland Garros'

A partir del 2022 Renault se convirtió en socio premium del Abierto de Francia. Para la edición 2023, que se llevará a cabo del 22 de mayo al 11 de junio, el estilo y logo de la marca dejarán su huella en el torneo. El logotipo de Renault, por ejemplo, estará visible en las redes de las cinco canchas principales (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu y las canchas nº 7 y 14). La asociación se ha reforzado en 2023 con nuevas iniciativas y es la oportunidad perfecta para que ambas marcas promuevan su ambición compartida de alzar la bandera de Francia en todo el mundo.



EL PROTOTIPO RENAULT 5 CELEBRA ROLAND GARROS

El Renault 5 Prototype causó sensación en 2021 con su alegre color amarillo y está destinado a seguir causando revuelo. En el marco de la colaboración de Renault con el Abierto de Francia, este precursor de un vehículo urbano totalmente eléctrico lucirá durante el torneo de un nuevo acabado en un blanco satinado metalizado.

Este vehículo retro y futurista también incorporará homenajes visuales al estadio Roland-Garros, como la emblemática cruz de San Andrés en las rejillas laterales, y el logotipo retroiluminado de Roland-Garros que ocupa un lugar destacado donde anteriormente se encontraba el icónico número 5.

Para un toque de elegancia casual pero refinada, los contornos de las ventanas están adornados con satén cromado y las llantas en azul anodizado.

La nueva versión del Renault 5 Prototype es una versión especial del Abierto de Francia y una vista previa del futuro modelo de producción que se presentará en 2024.



UNA FLOTA ELÉCTRICA PROPORCIONADA

Renault durante todo el torneo pondrá a disposición una flota de 185 vehículos, incluyendo 90 Mégane E-Tech 100% eléctrico, 30 Austral E-Tech totalmente hibrido y 20 del nuevo modelo lanzado recientemente Espace E-Tech totalmente hibrido.

Además, para conmemorar el 30° aniversario de Renault Twingo, cuyas alegres combinaciones de colores y atractivo diseño han conquistado a generaciones de clientes, estarán disponibles tres versiones eléctricas y modernizadas desarrolladas en colaboración con R-FIT transportarán a los fanáticos e invitados al estadio.

-Twingo Gangsta Crew: Inspirado directamente en la cultura de la costa oeste y el hip hop. Este Twingo modernizado es un peculiar tributo a una tendencia poco convencional de los años 90: los “lowriders” californianos.

-Twingo Top Model: Este Twingo modernizado los llevara de vuelta a los desfiles de la década de los 90 con referencias a los podios y palacios de la época.

-Twingo Y2K: Inspirado en la cultura de las boy bands de los años 90´ y 00’, este Twingo ha sido perfectamente adaptado.

Los visitantes podrán viajar al torneo de forma sostenible gracias a la Línea Verde de Renault. La solución de uso compartido de automóviles gratuitos Zity de Mobilize permitirá a los fanáticos llegar a Roland-Garros y estacionarse cerca del estadio en uno de los cinco espacios de estacionamiento Zity dispuesto para este torneo.



PARTICIPACIÓN DE LOS EMBAJADORES DE RENAULT

Roland-Garros es un evento clave en el deporte internacional. Durante este tan esperado torneo anual, el único Grand Slam disputado sobre polvo de ladrillo, espectadores de todo el mundo sintonizan para ver lo que está sucediendo en Porte d'Auteuil en el oeste de París.

Para el segundo año de esta asociación, Renault respalda su compromiso con una nueva pieza audiovisual. La banda sonora original de "It's the Most Wonderful Time of the Year" se reproduce, reflejando la emoción y la alegría de inaugurar el torneo. La arcilla cae del cielo como nieve, cubriendo calles y ciudades de todo el mundo. Jugadores aficionados y profesionales de todo el mundo (Europa, Asia, América Latina y más allá) celebran el inicio de Roland-Garros.

Los embajadores de Renault – Diede de Groot, Félix Auger-Ali assime y Luca Van Assche – participaron en la pieza para celebrar el evento.



GIVE ME 5: GANEMOS ESTO

Give Me 5 es la iniciativa social de la marca que se centra en ayudar a los jóvenes de barrios prioritarios. En el marco de esta iniciativa, Renault está renovando el "Let Challenge" durante el Abierto de Francia. Cada vez que una pelota de un servicio golpea la parte superior de la red antes de caer al otro lado, Renault destinará 100€ a la iniciativa. Durante la edición 2022 de Roland-Garros se recaudó un total de 161.400 euros y Renault elevó esa cifra a 235.000 euros, lo que permitió la construcción de tres canchas de tenis en Lyon, Marsella y Grigny.

Después de poner en marcha el programa Give Me 5 en las tres primeras sedes de Francia, y gracias a la participación de los tres embajadores de Renault, el objetivo de este año es expandir el proyecto en Francia trabajando con Luca Van Assche y la asociación Fête le Mur.

El programa también se ha desplegado en otros países: Togo con Félix Auger-Aliassime; los Países Bajos con Diede de Groot; Argentina con Gabriela Sabatini; y Brasil.

El programa Give Me 5 no solo se desarrolló para mejorar el acceso al tenis, sino que también trabaja para hacer que la práctica de la música y el judo sea más accesible para los jóvenes de los barrios prioritarios.

"Estamos muy contentos y orgullosos de reforzar nuestra asociación con Roland-Garros: el 75% de la flota de vehículos que estamos proporcionando para el torneo es eléctrica; el logotipo de Renault se mostrará en las redes de las canchas; estamos intensificando nuestro proyecto social y solidario, Give Me 5, con el apoyo de nuestros embajadores; y el público en general podrá ver el prototipo Renault 5 Roland-Garros, el 4EVER Trophy y el nuevo Espace E-Tech completamente híbrido. Todo esto demuestra la rapidez con la que Renault se está renovando", dice Arnaud Belloni, Director de Marketing Global de la Marca Renault.



TRES NUEVOS MODELOS

Renault tendrá un stand en el complejo de Roland-Garros durante todo el torneo donde los espectadores podrán descubrir dos autos de exhibición, el Roland-Garros Renault 5 Prototype y el 4EVER Trophy, así como el Nuevo Espace E-Tech totalmente hibrido.

El prototipo Roland-Garros Renault 5: Este auto de exhibición, se presenta al público por primera vez durante el torneo en París.

4EVER Trophy equipado con los colores del 4L de 1962: El 4EVER Trophy ha recibido un nuevo aspecto con la famosa pintura azul de Île-de-France, que apareció por primera vez en el Renault 4 en 1962. El modelo se revela por primera vez al público con su nuevo diseño en el Abierto de Francia. Su diseño sofisticado y de alta tecnología también presenta detalles en amarillo neón en las correas del portaequipajes, paragolpes, amortiguadores e insignias de las ruedas.

Este llamativo guiño a las pelotas de tenis Roland-Garros subraya el espíritu aventurero del auto de exhibición al mismo tiempo que alude al carácter del 4L original.

Nuevo Espace E-Tech totalmente híbrido: es la esencia del Espace, para una nueva generación. El nuevo SUV grande de Renault, disponible en 5 o 7 asientos y equipado con un motor E-Tech totalmente hibrido de 200 CV, estará en exhibición en el stand de Renault durante las tres semanas del torneo.