Aniversario del Club

PRESIDENTE ROCA. - Desde la oficina de prensa del senador Alcides Calvo se destacó la reciente celebración, seguidamente reproducimos el informe. El Club Sportivo Roca, con su comisión directiva encabezada por su presidente, Gabriel Bocco, llevó adelante la celebración del septuagésimo quinto aniversario en sus instalaciones, de la que participaron, el senador provincial, Alcides Calvo, el presidente comunal, Marcelo Bocco, representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol y la presencia de más de 400 personas que colmaron el salón del Club, donde además de la gastronomía y la música, se hicieron actos protocolares con descubrimiento de placas conmemorativas, en el caso particular del senador Calvo, con la entrega de la placa donde se instituye la declaración de interés provincial del septuagésimo quinto aniversario por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, aunque también hubo placas de la Comuna local y de Liga Rafaelina respectivamente.

Durante el acto, luego del discurso del presidente Gabriel Bocco, Alcides Calvo tomó la palabra donde hizo un claro reconocimiento a la comisión directiva del club, a sus jugadores y simpatizantes, haciendo también un recordatorio a quienes ya no están, y además expresó “renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bien de las instituciones en cada una de las localidades, en este caso particular de Presidente Roca, siendo la única institución deportiva de la localidad, que además de cumplir su rol deportivo, cumple un verdadero rol social y comunitario ya que sus instalaciones son utilizadas por todas las instituciones intermedias de la localidad para la realización de sus actividades educativas, culturales y sociales”.