Sensaciones y sentimientos

HENRY, EL MARQUÉS Y…



Por Hugo Borgna



A pesar de que la escritura acepta límites mucho más abiertos que los que, severamente, se imponían hasta la primera mitad del siglo 20, y de que ahora se considere que la descripción detallada de una escena de sexo da vida y potencia al relato, quedaron para la opinión crítica generalizada autores que siguen siendo “malditos”, son los que no tienen permisos para ingresar a la sala de estar de la casa. Se los atiende en la puerta, cuidando de que no ingresen ni un dedo.

No son Henry MiIler ni el Marqués de Sade los que inventaron la puesta en primer plano de los encuentros sexuales. Desde el antiguo y vigente Kamasutra -una especie de manual de posiciones sexuales placenteras, sugerido para que consulten las parejas en formación, y pasando por el enfoque atrevido y pícaro que aportaron Aretino, Boccaccio y Chaucer, se ha desarrollado la descripción de los precisos detalles sexuales para disfrutarlos con placer y diversión. No es necesariamente el objetivo, pero sí una ayuda para entender que los hechos que se cuentan están protagonizados por hombres y mujeres vivos y sensibles.

En el caso de Henry Miller, un estadounidense nacido en Nueva York en 1891, quien vivió hasta el 7 de junio del casi cercano 1980, su obra tiene muestra gran cantidad de situaciones que critican la hipocresía y las poses sociales destinadas a aparentar, por medio del dinero, la falta de cultivo de la personalidad y del arte. Esos temas, contados mediante una catarata verbal incontenible (Trópico de Cáncer, 1935; Trópico de Capricornio, 1939) le aportó el escándalo y la prohibición temporaria. En el aspecto erótico narró aventuras con abundantes y descriptivas escenas en “Sexus” y “Opus Pistorum”. En 1930, siendo ya más que bohemio, viajó a Francia, donde desarrolló su tarea elegida de escritor, debiendo soportar miseria, frío y hambre. Consiguió luego, en Chicago, trabajar como corrector de estilo y pudo allí concretar su vocación defendida con decisión. Dice en “Plexus”; “A un mismo tiempo llevaba dos vidas totalmente divergentes. Una, torbellino alegre y la otra, contemplativa. En el papel de ser activo, todo el mundo me tomaba por lo que era o lo que parecía ser. En el otro papel nadie me reconocía. Yo menos que nadie”

Marqués de Sade es el seudónimo de Donatien Alphonse Francois. Nació en París en 1740. Falleció en un manicomio en 1814. Su vida, tenida por escandalosa, lo llevó varias veces a la cárcel, donde escribió, entre otros libros, en 1975 “Filosofía en el tocador” estando preso en la Bastilla; vida y obra son coherentes. Enemigo de la virtud, rechazaba los códigos de mínima buena convivencia, apoyando la sumisión (de allí nace el sadismo) la perversión, la degradación y la corrupción. La virtud y la caridad son considerados modos de falsa moral. El libertinaje, el mayor valor.

Resulta indiscutible que cada lector tiene el derecho de conocer lo que podríamos llamar extremos en la escritura, para tener una opinión propia. Hace a su formación personal conocer las palabras de estos autores que, habiendo pasado tanto tiempo, siguen siendo objeto de publicación. Puede llamarse interés legítimo o simple curiosidad conocer esos textos que tanto rechazo recibieron. En esos libros las ideas están desarrolladas con claridad conceptual y redacción correcta. La idea llega nítida al lector, lo que es como decir que justifica su presencia en un libro y, en definitiva, se habrá ganado experiencia como lector, siempre el amparo de un consejo que proviene de alguien que sabe lo que implica la lectura de un libro.

Se le atribuye a Borges aconsejar que si el contenido no produce el placer que cada lector ha imaginado, tiene el legítimo derecho de cerrarlo.

Con un agregado que viene al caso: también podrá guardarlo en la biblioteca de donde lo extrajo, todo el tiempo que considere a su gusto y necesidad.