Boca se impuso ante Tigre

Boca le ganó ayer por 1 a 0 a Tigre en el estadio Alberto J. Armando en el marco de la 18ª fecha de la Liga Profesional y consiguió ingresar a la zona de copas internacionales. Con el único tanto del uruguayo Miguel Merentiel, que tuvo ayuda del arquero de Tigre Gonzalo Marinelli.

Boca terminó con triunfo su tercer partido consecutivo sin recibir goles desde la derrota en el Superclásico ante River.

La sorpresa de la fecha fue que San Lorenzo cedió terreno en sus aspiraciones por pelear la punta tras caer derrotado como visitante por 1 a 0 frente a Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. El "Ciclón" fue superado con un gol de cabeza del delantero Alexis Domínguez a los 12' del primer tiempo.

Por su parte, Talleres de Córdoba se hizo fuerte de local y logró un triunfo vital para sus aspiraciones de pelear arriba frente a Argentinos Juniors por 1 a 0, en el estadio Mario Alberto Kempes. Ramón Sosa, a los 14 minutos del complemento, le dio el triunfo.

En tanto, Racing igualó 1 a 1 en su visita a Defensa y Justicia, que jugó gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos. El equipo de Fernando Gago fue superado por el "Halcón" en la etapa inicial y un gol de Gabriel Alanís a los 38 minutos hizo que se fuera al descanso en desventaja. No obstante, en el complemento fue expulsado Tomás Escalante en Defensa a los 7 minutos y Aníbal Moreno fue el encargado de sellar el empate de cabeza a los 21.

Finalmente, Newell's le ganó en Rosario a Godoy Cruz por 2 a 0, con goles de Recalde (25' PT, de penal) y Mosquera (48' ST).

Juegan este lunes: a las 16.30 Colón vs. Central Córdoba; a las 19 Banfield vs. Rosario Central y Huracán vs. Unión; 20 Instituto vs. Estudiantes; 21.30 Vélez vs. River.

Principales posiciones: River 40; San Lorenzo 35; Talleres 34; Estudiantes 31; Defensa y Rosario Central 30.