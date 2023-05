Bomberos Zapadores: cuentan con tres autobombas pero funciona una

Tras tomarse conocimiento públicamente que en redes sociales circulaba un volante, en el cual la Asociación Cooperadora Bomberos Zapadores de Rafaela, solicitaba la colaboración de la comunidad rafaelina para reparar una autobomba Fiat Iveco que se encuentra fundida, LA OPINIÓN indagó sobre el tema, que era más grave aún, ya que de las tres autobombas que poseen los Zapadores (una Ford, una Fiat Iveco y una Mercedes Benz), la única que se encuentra operativa funcionando es la Mercedes Benz.

Al tomar estado público lo dicho, desde este Diario dialogamos con Gerardo Brarda, presidente de la Cooperadora de Bomberos Zapadores, quien si bien confirmó la especie y que efectivamente lo del estado de las autobombas era así, agregó además que la campaña de recaudación estaba en marcha y la campaña de socios de la Cooperadora también. Debe considerarse que la autobomba Fiat Iveco que está fundida tiene un costo de reparación que ronda 1.600.000 pesos.



DIÁLOGO CON LA

COOPERADORA

En conversación con Gerardo Brarda, y consultándolo sobre si realmente sólo una de las tres autobombas se encuentran funcionando, este sostuvo que, “sí, en este momento es así. A la Ford de origen norteamericano se le rompió el alternador y como es importado no se consigue. Ahora la llevaron a reparar a Buenos Aires pero tampoco anda. Están viendo de ponerle un alternador de otro camión para que puedan levantar las baterías. La Cooperadora compró dos baterías nuevas para esa unidad y ahora tenemos que esperar un par de semanas para ver si las podemos adaptar. Las dos autobombas tienen reparación, pero hay que encontrar justo el tipo de repuesto”, señaló.

En referencia a la autobomba Fiat Iveco, que es la que se solicita colaboración en redes sociales para que la comunidad ayude en su reparación, Brarda indicó: “esa autobomba se fundió. Se le reviró la tapa de válvulas completa, no se rompió nada más y se puede reparar, si se consigue la tapa original es reparable. Esto nos cuesta $1.600.000. La Cooperadora por su cuenta está haciendo las gestiones para poder juntar el dinero y repararla”.

Agregó: “A Rafaela la Dirección [de Bomberos] le mandó de todo: cascos, botas, chalecos, o sea que por parte de la Provincia se mandó mucho equipamiento para el cuartel. A los Bomberos lo que les falta es la movilidad, o sea las autobombas”.

Es así que por el momento la única autobomba operativa es la Mercedes Benz que está en el cuartel central. En cuanto al cuartel norte, tiene la camioneta Combate 500 que carga una bomba con 500 litros y la manguera. "Estas unidades son de ataque rápido, no es lo mismo que tener la autobomba Fiat reparada que lleva 3.000 litros de agua", expresó Brarda.

En cuanto al tiempo que demandaría la reparación, sostuvo que “una vez que esté el dinero, puede llevar dos semanas. Aunque el motor de esa autobomba Fiat tiene 40 años”.



CÓMO COLABORAR

Quienes deseen colaborar con Bomberos Zapadores pueden hacerlo a través de un número de cuenta que es donde reciben los fondos: que es Asoc. Coop. Bomberos Zapadores, Cta. Cte. en pesos N° 520-7938/08 – CBU:3300520915200007938087. Alias: Gula Lodo Salero.



“APELO A LA

COMUNIDAD”

En los tramos finales de la charla, el presidente de la Cooperadora agregó: “quiero aclarar que hablamos con el Intendente y está al tanto de la situación, y que la Municipalidad también va a colaborar con una parte”.

“En esa unidad Fiat -continuó- tenemos todo, no sólo para empresas sino también en el caso de accidentes, están los equipos de corte, los equipos de rescate. Y tengamos en cuenta que en esa movilidad que nos falta, si hablamos de una autobomba nueva hoy, hablamos de una cantidad enorme de dólares”.

“Por eso -concluyó- apelo a la comunidad rafaelina, que siempre es muy colaboradora, y sobre todo a las empresas, para que nos puedan ayudar en la reparación de esta autobomba. Los Bomberos prestan también una contraprestación muy grande y gratuita a las empresas, que es cuando los llaman para hacer cursos y capacitaciones”, cerró.



SUBSIDIO PROVINCIAL

Y AYUDA MUNICIPAL

Al día siguiente de la nota anterior, extraoficialmente se supo que el gobernador Perotti habría aprobado un subsidio para la reparación de la autobomba Fiat fundida y de la Ford.

Ahora se deberán realizar algunos trámites administrativos desde la Cooperadora de Bomberos y demorará unos días en llegar el subsidio, más allá que continúa la campaña de socios y de búsqueda de colaboraciones para la institución.

Lo dicho habría surgido de una reunión mantenida por el presidente de la Cooperadora con la secretaria de Desarrollo Humano municipal, Myriam Villafañe, quien habría trasmitido el visto bueno del Gobernador, para dar un subsidio directamente a la Cooperadora desde la Provincia para la reparación de las autobombas Fiat [fundida] y seguramente para reparar también la Ford.