Atlético de Rafaela no tuvo efectividad y perdió 1-0 con Mitre en el Monumental

En el fútbol, perdonar es un pecado capital que suele tener un precio muy alto. El Atlético de Rafaela de Ezequiel Medrán puede dar cuenta de ello: fue el dueño de la pelota, generó situaciones claras de gol ante Mitre de Santiago del Estero, pero le faltó capacidad de resolución y sufrió una dura derrota ante los miles de hinchas que volvieron a decir presentes en el Monumental, en lo que fue el último encuentro como local de la primera rueda.

Los santiagueños, en cambio, aprovecharon una de las que se les presentó y se llevaron el premio mayor. Fue 1 a 0 con gol de Cristian Díaz, a los 40 del complemento, por la fecha 16 de la zona B de la Primera Nacional.

No crea que la ‘Crema’ fue una tromba para su rival; sí tuvo oportunidades muy claras, en el complemento, que no pudo concretar. El remate de Ignacio Lago en el travesaño, más un par más que tuvo el exSan Juan y que fueron contenidas por el arquero Larrera; el jugaron de Ayrton Portillo, a pura potencia y velocidad pasando rivales como “conos” y definiendo a la humanidad del 1, cuando ingresaban solos Bieler y Albertengo.

Mitre fue más directo y profundo cuando tuvo la pelota. El gol de Cristian Díaz fue la consecuencia de una jugada colectiva y espacios que dio el fondo celeste. Una vez en ventaja, la visita se replegó y Atlético, que ya contaba con los ingresos de Llama, Bieler, Torres, Ríos se fue diluyendo en un desconcierto e imprecisiones que lejos lo pusieron de tener la claridad necesaria para igualar el marcador.

El primer tiempo fue pobre en acciones y de un juego, por momentos, deslucido. Se prestaron la pelota y ninguno tuvo ideas suficientes como para abrir el marcador.

Atlético tuvo un par de situaciones por intermedio de Nicolás Delgadillo, de media distancia. El primero se fue ancho y el segundo fue desviado por Larrera, que voló para mandar la pelota al córner.

El inicio del complemento fue diferente. A los 12 segundos la visita ya tuvo una clarísima en los pies de David Romero, que le quedó picando al borde del área y remató totalmente desviado.

La ‘Crema’ se despertó rápido, y empezó a merodear el área rival. A los 5 minutos Ignacio Lago reventó el travesaño. A los 14 Marcos Peano tuvo su tapada clásica de cada partido y le ahogó el grito de gol a Romero en una estupenda reacción del 1 celeste. Posteriormente el elenco albiceleste tendría la de Portillo, jugada que pedía centro atrás y definió de manera defectuosa al cuerpo del arquero; más otra veloz contra que intervino Lago y salvó el portero rival.

A la acción siguiente la visita se encontró con la apertura del marcador y todo se terminó. Más allá de la intenciones de Atlético en ir a buscar el empate a como de lugar, careció de claridad. Fue un equipo predecible con rendimientos individuales bajos que trasladado al colectivo, no marcan la diferencia que sí supo sacar en presentaciones anteriores, donde se llevaba por delante a los rivales, y a pura confianza, construía triunfos que ilusionaban.

Perdió y será un dar vuelta de página para ir a buscar la recuperación ante un rival directo: Chacarita. De visitante, Atlético ya no es lo que era.



Las formaciones y síntesis del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Fabricio Fontanini, 6-Mauro Osores y 3-Gabriel Risso Patrón; 8-Nicolás Laméndola, 5-Facundo Soloa y 7-Nicolás Delgadillo; 10-Alex Luna; 11-Ignacio Lago y 9-Gino Albertengo. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Gastón Tellechea, 15-Matías Olguín, 17-Matías Fissore y 19-Matías Valdivia. DT: Ezequiel Medrán.



MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO: 1-Kevin Larrea; 4-Rodrigo Tapia, 2-Gonzalo Soto, 6-Matías Almirón y 3-Marcos Sánchez; 7-Brian Mieres, 5-Juan Alesandroni, 8-Germán Díaz y 10- Santiago Rosales, 9-David Romero Neyra y 11-Daniel González. Suplentes: 12-Joaquín Ledesma, 13-Agustín Lamosa, 18-Germán Mayefisch y 20-Derlis Aquino. DT: Alfredo Grelak.



Gol en el segundo tiempo: 40m Cristian Díaz (M).



Cambios en el segundo tiempo: 16m 16-Cristian Llama x Luna, 18-Claudio Bieler x Laméndola (AR), 31m 14-Federico Torres x Albertengo (AR), 34m 19-Franco Bustamante x González y 14-Cristian Díaz x Mieres (M), 41m 17-Gabriel Ramírez x Díaz (M) y 15-Rodrigo Ayala x Tapia (M), 43m 16-Matías Ferrari x Romero Neyra (M), 43m 20-Gonzalo Ríos x Portillo (AR).



Amarillas: Marcos Sánchez, Rodrigo Tapia, Juan Alesandroni (M).



Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: José Díaz.